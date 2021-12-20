Пищанская получила должность главы АМКУ

19:43 16 Июль Киев, Украина





Ранее профильный комитет Рады рассмотрел представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Пищанской председателем



Напомним, 3 июля Верховная рада уволила Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета. А 6 июля исполняющим обязанности главы АМКУ стала Пищанская, которая являлась первым заместителем председателя комитета и государственным уполномоченным.



Верховная Рада назначила на должность главы Антимонопольного комитета Украины Ольгу Пищанскую. Соответствующий проект постановления №3856 на сегодняшнем заседании поддержали 255 народных депутатов.Ранее профильный комитет Рады рассмотрел представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Пищанской председателем АМКУ и принял решение рекомендовать ВР назначить ее на эту должность.Напомним, 3 июля Верховная рада уволила Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета. А 6 июля исполняющим обязанности главы АМКУ стала Пищанская, которая являлась первым заместителем председателя комитета и государственным уполномоченным.

Образование и карьера

Пищанская получила два высших образования. Она - выпускница Криворожского технического университета по специальности инженер промышленного и гражданского строительства и магистр экономики в КНЭУ. С 2010 года - сертифицированный проектный менеджер AFM. Кроме того, Пищанская учится в Эдинбургской бизнес-школе на программе МВА.



Карьера новой главы АМКУ начиналась в родном Кривом Роге. В ее послужном списке - работа инженером-оператором компании Техпрогресс, инженером в конструкторском бюро. Более 15 лет Пищанская проработала на разных должностях на комбинате Криворожсталь и в компании-преемнике меткомбината после его приватизации - Арселор Миттал Кривой Рог.



Затем около года в Метинвесте Рината Ахметова. После - ушла в собственный бизнес, а из него - на госслужбу.