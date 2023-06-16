Cпикер Воздушных сил ВСУ: обучение украинских пилотов на F-16 займет 4 месяца

11:43 19 мая Киев, Украина

Украинские пилоты, которые будут овладевать самолетами F-16, прошли тестирование в США . По итогам тестирования стало известно, что на переучивание украинских летчиков уйдет около 4 месяцев.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат , комментируя вопросы подготовки украинских пилотов для использования F-16.

«Оценивались наши пилоты. Это были боевые пилоты, с боевым опытом, с большим налетом часов. Сейчас у всех такой налет часов, сегодня все летчики в боевых условиях выполняют чрезвычайно трудные задачи, делают героические вещи на старой технике, которая вдвое старше самих пилотов… Такие два пилота прошли тестирование в США, и там на этом тестировании были сделаны выводы, и на авиасимуляторах, и на авиатренажерах было оценено, сколько им понадобится время для того, чтобы овладеть западной техникой. Имеется в виду такой самолет, как F-16… Наши американские партнеры заключили, что возможно и до четырех месяцев будет достаточно для того, чтобы таких уже подготовленных летчиков, как у нас, просто переучить. Не научить, а переучить на другой тип самолета», – объяснил спикер.

По словам Игната, речь идет не только о навыках взлет-посадка, но и о ведении боевых действий, применении вооружения.

«У каждого пилота есть своя индивидуальная подготовка, каждый пилот будет иметь индивидуальную программу, кто скорее, кто позже, но летчики уже сейчас готовятся, изучают теоретические вещи и делают, соответственно, огромные шаги. Не будем забывать и об инженерах, об офицерах боевого управления», – подчеркнул Игнат, добавив, что использование F-16 может коренным образом изменить ситуацию на поле боя.

Отвечая на вопрос о способности европейских стран подготовить украинских пилотов, спикер выразил надежду, что «в европейской семье всем найдется место», ведь не о таких уж больших объемах идет речь.

"Мы тоже не можем на сегодняшний день сразу направить всех летчиков учиться за границу", - отметил Игнат.

Он также выразил надежду, что европейские страны сплотятся в вопросе подготовки украинских пилотов и поставок самолетов F-16.