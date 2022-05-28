Петра Порошенко задержали пограничники при попытке выехать за границу

Как известно, экс-президент Украины Петр Порошенко находится под подозрением в государственной измене и решением суда, соответственно, ему ограничен выезд из страны. О каких загранкомандировках в таком случае может идти речь?
Но, сообщила в пятницу, 27 мая, нардеп Ирина Геращенко, Порошенко пытался выехать из Украины через пункт пропуска Рава Русская.
По ее словам, Порошенко должен был участвовать в ПА НАТО и соответствующее распоряжение о командировках было подписано председателем ВР Русланом Стефанчуком, но Порошенко не пропустили через границу.
Геращенко добавила, что это свидетельствует о наличии у власти "черных списков", потому что состав делегации для участия в парламентской ассамблее НАТО был утвержден заранее, и остальным делегатам пограничники разрешили выехать.
Напомним, Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского районного суда Киева об избрании меры пресечения в виде личных обязательств народному депутату, лидеру партии Европейская солидарность Петру Порошенко.
Бывшего президента подозревают в государственной измене. В том, что он якобы разорвал контракты на поставки угля из ЮАР и организовал поставки угля из неподконтрольного Донбасса.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии