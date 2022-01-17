Петр Порошенко вернулся в Украину из Польши лоукостером WizzAir. Видео

09:07 17 Январь Киев, Украина

Утром 17 января экспрезидент Петр Порошенко прилетел рейсовым самолетом из Варшавы в киевский аэропорт «Жуляны».



Рейс W61567 авиакомпании WizzAir вылетел из варшавского аэропорта имени Шопена в 6:40 по местному времени (7:40 по Киеву) и приземлился в столице Украины в 9:03.



Около «Жулян» собралось несколько сотен сторонников лидера «Европейской солидарности». Они стоят с флагами у входа в терминал . Также возле аэропорта дежурят силовики.



Ранее сегодня утром Порошенко прошёл контроль в аэропорту Варшавы. Перед отлетом Порошенко опубликовал видео.



Известно, что Порошенко решил пообщаться со СМИ в Варшаве в преддверии своего возвращения в Украину 17 января.



Как известно, Печерский районный суд Киева назначил заседание по избранию меры пресечения народному депутату Украины, пятому президенту Петру Порошенко на 17 января на 11:00.



ДБР также обнародовало скрин письмо от Печерского райсуда Киева, в котором отмечается, что это ходатайство будет рассматривать следственный судья Алексей Соколов.



Известно, что избрание меры пресечения Петру Порошенко будет рассматриваться в открытом судебном процессе. Отметим, Европарламент применит санкции против преследующих Порошенко лиц.