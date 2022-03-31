Петр Порошенко: немедленно открыть ведомственные больницы, включая Феофанию

Петр Порошенко резко раскритиковал проект действующего президента "Большое строительство", назвав его "Большое воровство" и рекомендовал Владимиру Зеленскому перенаправить деньги со стройки на помощь простым людям в борьбе с пандемией.
Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады.
"За 72 часа, и это мое обращение к премьер-министру, мы должны немедленно открыть ведомственные больницы, включая Феофанию, решение должен принять Зеленский. И поместить туда тех, кому не хватает места в больнице", - требует лидер "Европейской Солидарности".
Пятый президент призвал прекратить так называемое "Большое строительство" с самой дорогой стоимостью километра и предусмотреть в бюджете следующего года отдельную программу, "которая предусматривает бесплатные маски, тесты, которые можно сделать за час, бесплатные защитные костюмы, места в больницах с кислородом, лекарства бесплатные. Всего этого лишены украинцы, потому что из коронавирусного фонда деньги тратились на значительную программу, которая называется "Большое воровство". Потому что оттуда они воруют", - говорит Петр Порошенко.
"Я твердо убежден: так как мы победили на местных выборах - мы победим COVID-19. Украинцы, все будет хорошо ", - резюмировал пятый Президент.
"Я твердо убежден: так как мы победили на местных выборах - мы победим COVID-19. Украинцы, все будет хорошо ", - резюмировал пятый Президент.
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