Петр Порошенко: немедленно открыть ведомственные больницы, включая Феофанию

14:22 05 ноября Киев, Украина

Петр Порошенко резко раскритиковал проект действующего президента "Большое строительство" , назвав его "Большое воровство" и рекомендовал Владимиру Зеленскому перенаправить деньги со стройки на помощь простым людям в борьбе с пандемией.



Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады.



"За 72 часа, и это мое обращение к премьер-министру, мы должны немедленно открыть ведомственные больницы, включая Феофанию, решение должен принять Зеленский. И поместить туда тех, кому не хватает места в больнице", - требует лидер "Европейской Солидарности".

"У Зеленского и правительства было 9 месяцев и 66 миллиардов коронавирусного фонда для того, чтобы качественно приготовить страну к вызовам пандемии. Не сделано ничего от слова "совсем". Ни ИВЛов, ни кислорода, ни лекарств, ни средств защиты, ни коек, оборудованных всем необходимым в больницах. Украинцы остались один на один с этими проблемами. Я подчеркиваю - это преступление. И цена этого преступления растет каждый день. Почти 10 000 заболевших за сутки, за 24 часа. В Киеве тысяча заболевших. Почти двести умерших. Умерших дома, потому что нет места в больницах. Умерших в больницах, потому что нет кислорода, потому что они задохнулись. Заболевших, потому что нет средств защиты", - отмечает Петр Порошенко.

Пятый президент призвал прекратить так называемое "Большое строительство" с самой дорогой стоимостью километра и предусмотреть в бюджете следующего года отдельную программу, "которая предусматривает бесплатные маски, тесты, которые можно сделать за час, бесплатные защитные костюмы, места в больницах с кислородом, лекарства бесплатные. Всего этого лишены украинцы, потому что из коронавирусного фонда деньги тратились на значительную программу, которая называется "Большое воровство". Потому что оттуда они воруют", - говорит Петр Порошенко.



"Я твердо убежден: так как мы победили на местных выборах - мы победим COVID-19. Украинцы, все будет хорошо ", - резюмировал пятый Президент.