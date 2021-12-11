Петиция против 5G: Зеленский дал ответ

Президент Зеленский, рассмотрев петицию против 5G, сослался на международные исследования, которые говорят, что нет никаких доказательств, подтверждающих содействие 5G в распространении Covid-19
Украинский президент отметил, что 5G является технологическим развитием предыдущих стандартов. Эти технологии на протяжении нескольких десятков лет доказали свою безопасность. Как с точки зрения воздействия излучения, так и несмотря на распространение любой другой болезни или инфекции, в том числе коронавируса, резюмировал президент.
Он обязал правительство "информировать население" о влиянии мобильных технологий 4G и 5G на здоровье людей. Такое поручение получили премьер-министр и Национальная комиссия регулирования связи и информатизации (НКРСИ).
Президент напомнил о своем указе №242 от 17 мая 20219 года "Об обеспечении условий для внедрения системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения". Отметив при этом, что план мер по реализации этого документ Кабмин и НКРСИ пока не утвердили.
Президент напомнил о своем указе №242 от 17 мая 20219 года "Об обеспечении условий для внедрения системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения". Отметив при этом, что план мер по реализации этого документ Кабмин и НКРСИ пока не утвердили.
Напомним, что петиция с требованием запретить стандарт связи 5G набрала необходимые для рассмотрения президентом подписи еще в начале месяца, 6 числа
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