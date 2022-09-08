Петербургские депутаты предложили госдуме обвинить путина в госизмене

19:40 08 сентября Киев, Украина

Депутаты совета муниципального округа «Смольнинское» в Санкт-Петербурге подали обращение в госдуму с требованием обвинить путина в госизмене из-за войны в Украине.





Об этом сообщил депутат Дмитрий Палюга.

По словам Палюги, из десяти человек «за» проголосовали семь депутатов.

По мнению авторов обращения, действия путина с начала так называемой "специальной военной операции" подпадают под 93-ю статью Конституции, согласно которой президент может быть отрешен от должности на основании выдвинутого госдумой обвинения в госизмене или других тяжких преступлениях.



Решение президента рф напасть на Украину «наносит вред безопасности россии и ее граждан», говорится в обращении, поскольку российская армия теряет свои боеспособные подразделения, а граждане становятся инвалидами. Также авторы обращения обращают внимание на то, что уход иностранных компаний с рынка и эмиграция образованного населения не могут «пройти бесследно для экономического благополучия граждан россии». Депутаты отмечают, что блок НАТО вопреки заявленным целям расширяется на восток, а Украина получает современную военную технику.

«Одна из декларируемых президентом россии целей — демилитаризация Украины, и мы видим, что происходит ровно обратное. В рамках его же риторики он наносит вред безопасности российской федерации, — пояснил Палюга. — Мы хотим показать людям, что есть депутаты, которые не согласны с текущим курсом и считают, что путин наносит вред россии. Мы хотим показать людям, что мы не боимся об этом говорить».

По словам Палюги, в ответ на свое обращение, они, скорее всего, получат "какие-то отписки".

"Это уже не первое обращение. Мы уже получали различные отписки и от администрации президента, и из думы. Для нас было важнее продемонстрировать людям, которые не согласны с тем, что сейчас происходит в стране, не согласны с курсом власти, что есть депутаты, которые тоже с этим не согласны, и что мы готовы про это говорить вслух. Это публичный жест, мы все понимаем, что сейчас политическое поле зачищено в россии, а свободы слова нет. Но мы пользуемся своими законными правами на взаимодействие с другими органами власти, чтобы выражать нашу позицию", – сказал муниципальный депутат.

В марте, вскоре после начала вторжения россии в Украину, Совет Смольнинского направил путину депутатский запрос с призывом остановить кровопролитие, вывести войска с территории Украины и уйти в отставку.