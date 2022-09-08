Петербургские депутаты предложили госдуме обвинить путина в госизмене

Депутаты совета муниципального округа «Смольнинское» в Санкт-Петербурге подали обращение в госдуму с требованием обвинить путина в госизмене из-за войны в Украине.
Об этом сообщил депутат Дмитрий Палюга.
По словам Палюги, из десяти человек «за» проголосовали семь депутатов.
По мнению авторов обращения, действия путина с начала так называемой "специальной военной операции" подпадают под 93-ю статью Конституции, согласно которой президент может быть отрешен от должности на основании выдвинутого госдумой обвинения в госизмене или других тяжких преступлениях.
Решение президента рф напасть на Украину «наносит вред безопасности россии и ее граждан», говорится в обращении, поскольку российская армия теряет свои боеспособные подразделения, а граждане становятся инвалидами. Также авторы обращения обращают внимание на то, что уход иностранных компаний с рынка и эмиграция образованного населения не могут «пройти бесследно для экономического благополучия граждан россии». Депутаты отмечают, что блок НАТО вопреки заявленным целям расширяется на восток, а Украина получает современную военную технику.
По словам Палюги, в ответ на свое обращение, они, скорее всего, получат "какие-то отписки".
В марте, вскоре после начала вторжения россии в Украину, Совет Смольнинского направил путину депутатский запрос с призывом остановить кровопролитие, вывести войска с территории Украины и уйти в отставку.
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