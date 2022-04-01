Песков: "Взрывы в Белгороде не могут способствовать мирным переговорам"

Спикер президента России отказался подтвердить версию об авиаударе украинских вертолетов по белгородской нефтебазе
Президент России Владимир Путин уже получил информацию об инциденте в Белгороде. Об этом журналистам заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет издание «Интерфакс».
По словам Пескова, пожар на белгородской нефтебазе – «это, безусловно, не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров».
Вместе с тем, Кремль отказался называть этот инцидент «авиаударом Вооруженных сил Украины», как это уже сделали местные власти. «Не нам в администрации президента давать какие-либо оценки. Это должны делать профессионалы. […] А что касается случившегося, то оценки все-таки должны давать не мы, а наши силовые ведомства», – объяснил позицию Путина его спикер.
Хотя, добавил Песков, превосходство российских вооруженных сил в войне против Украины, «является абсолютным фактом, это действительно так».
Напомним, что сегодня, 1 апреля, ночью в российском Белгороде загорелась нефтебаза . Местные власти начали отселять жителей соседних с горящим объектом жителей. По предварительным данным, на нефтебазе пострадали два человека.
Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков нашел виновных в пожаре. По его словам, причиной является удар Вооруженных сил Украины по нефтебазе. Гладков уверен, на территорию Белгородской области залетели два украинских вертолета – «на низкой высоте», отметил губернатор, – которые вроде бы и нанесли удар по этому объекту.
Пожар на нефтебазе вызвал огромный ажиотаж среди белгородских автолюбителей – на АЗС города выстроились длинные очереди .
Это не первый пожар в Белгороде во время российско-украинской войны. Вечером 29 марта в Белгородской области раздалось несколько взрывов . Согласно информации из соцсетей, инцидент произошел на территории Белгорода и Белгородского района, в частности, в селе Красный Октябрь.
Тогда россияне заявляли, что взрывы произошли из- за самовольной детонации боеприпасов , перевозимых с нарушением требований транспортировки, «украинского следа» в инциденте не искали.
Президент России Владимир Путин уже получил информацию об инциденте в Белгороде. Об этом журналистам заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет издание «Интерфакс».
По словам Пескова, пожар на белгородской нефтебазе – «это, безусловно, не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров».
Вместе с тем, Кремль отказался называть этот инцидент «авиаударом Вооруженных сил Украины», как это уже сделали местные власти. «Не нам в администрации президента давать какие-либо оценки. Это должны делать профессионалы. […] А что касается случившегося, то оценки все-таки должны давать не мы, а наши силовые ведомства», – объяснил позицию Путина его спикер.
Хотя, добавил Песков, превосходство российских вооруженных сил в войне против Украины, «является абсолютным фактом, это действительно так».
Напомним, что сегодня, 1 апреля, ночью в российском Белгороде загорелась нефтебаза . Местные власти начали отселять жителей соседних с горящим объектом жителей. По предварительным данным, на нефтебазе пострадали два человека.
Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков нашел виновных в пожаре. По его словам, причиной является удар Вооруженных сил Украины по нефтебазе. Гладков уверен, на территорию Белгородской области залетели два украинских вертолета – «на низкой высоте», отметил губернатор, – которые вроде бы и нанесли удар по этому объекту.
Пожар на нефтебазе вызвал огромный ажиотаж среди белгородских автолюбителей – на АЗС города выстроились длинные очереди .
Это не первый пожар в Белгороде во время российско-украинской войны. Вечером 29 марта в Белгородской области раздалось несколько взрывов . Согласно информации из соцсетей, инцидент произошел на территории Белгорода и Белгородского района, в частности, в селе Красный Октябрь.
Тогда россияне заявляли, что взрывы произошли из- за самовольной детонации боеприпасов , перевозимых с нарушением требований транспортировки, «украинского следа» в инциденте не искали.
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