Песков: Шансы урегулировать ситуацию на Донбассе уменьшаются

14:50 17 Июль Киев, Украина

Москва обеспокоена заявление украинской стороны о необходимости пересмотра комплекса Минских договоренностей. Если власти Украины откажутся выполнять условия Минских соглашений, вероятна перспектива обнуления всех достигнутых результатов и шансов на мир.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в пятницу, 17 июля.

Песков подчеркнул, что "даже думать о том, чтобы согласовать какие-то новые параметры", невозможно без участия представителей самопровозглашенных республик. При этом, отметил представитель Кремля, "украинские визави категорически отказываются от каких-либо контактов и общения с ними".