Песков: Шансы урегулировать ситуацию на Донбассе уменьшаются

Москва обеспокоена заявление украинской стороны о необходимости пересмотра комплекса Минских договоренностей. Если власти Украины откажутся выполнять условия Минских соглашений, вероятна перспектива обнуления всех достигнутых результатов и шансов на мир.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в пятницу, 17 июля.
Песков подчеркнул, что "даже думать о том, чтобы согласовать какие-то новые параметры", невозможно без участия представителей самопровозглашенных республик. При этом, отметил представитель Кремля, "украинские визави категорически отказываются от каких-либо контактов и общения с ними".
Ранее сообщалось, что заявлениями Украины о необходимости пересмотреть Минские соглашения недовольны президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. Кроме того, Путин и Меркель подтвердили отсутствие альтернативы минским соглашениям как основы для урегулирования конфликта внутри Украины.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал выйти из минских соглашений, если "нормандская четверка" за год не достигнет реальных результатов по Донбассу.
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