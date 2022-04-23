Песков рассказал, когда Путин поздравит Байдена

Владимир Путин не намерен поздравлять Джозефа Байдена до тех пор, пока не закончится официальный подсчет голосов в последнем американском штате.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"Нет, этого недостаточно. Вы знаете, что еще продолжается рассмотрение и пересчет голосов в некоторых штатах, без которого не могут быть официально подведены итоги выборов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, является ли это решение Трампа достаточным для того, чтобы российский президент поздравил победителя.
Трамп распорядился начать процесс передачи власти Байдену.
Россия ожидает определения победителя выборов президента США, когда один из кандидатов признает поражение, или подведения итогов "легитимным способом".
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