Песков отказался раскрыть содержание засекреченного 7 пункта о частичной мобилизации

Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков отказался раскрыть содержание засекреченного 7 пункта указа владимира путина о частичной мобилизации, указав лишь, что он касается количества призывников.
Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство.
На просьбу раскрыть хотя бы тему или причину "закрытия" этого пункта, он добавил: "Я не могу объяснить".
В указе путина о частичной мобилизации есть один закрытый пункт №7. В версии документа, опубликованной на сайте кремля, этот пункт пропущен, а в версии, представленной на портале правовой информации, он обозначен как "для служебного пользования".
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