14:19 21 сентября Киев, Украина

Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков отказался раскрыть содержание засекреченного 7 пункта указа владимира путина о частичной мобилизации, указав лишь, что он касается количества призывников.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство.

"Действительно, он (седьмой пункт) для служебного пользования, поэтому я не могу его раскрыть".

На просьбу раскрыть хотя бы тему или причину "закрытия" этого пункта, он добавил: "Я не могу объяснить".

"Единственное, что могу сказать: сергей кужугетович шойгу в своем интервью сказал: 300 тыс. человек. Вот там речь идет о количестве до 300 тыс. человек", - сказал песков.

В указе путина о частичной мобилизации есть один закрытый пункт №7. В версии документа, опубликованной на сайте кремля, этот пункт пропущен, а в версии, представленной на портале правовой информации, он обозначен как "для служебного пользования".