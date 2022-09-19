Песков назвал "враньем" заявления о массовых убийствах рф украинцев на Харьковщине

13:29 19 сентября Киев, Украина

Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков назвал "враньем" заявления о массовых убийствах российскими военными украинцев в Харьковской области.



Об этом сообщают росСМИ в понедельник, 19 сентября.

"Это тот же сценарий, что в Буче. Все развивается по одному сценарию. Это вранье. Конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории", - заявил он.

По данным украинских правоохранительных органов в освобожденном Изюме и его окрестностях найдены тела сотен людей. В частности, найдено захоронение более чем на 400 могил. Также обнаружены десятки убитых мирных жителей по всей деоккупированной территории Харьковщины. Данные не окончательные, поиски продолжаются.