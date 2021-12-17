Песков Байдену: В России не автократия, а "своя" демократия

Есть латинские термины, которые имеют двоякое значение. Но вряд ли кто найдет второй смысл в слове «демократия». А вот полиглоты из окружения Путина изловчились и нашли. И получилось у них, что автократия – это та же демократия, но по-путински.

А началось все с выступления президента США Джо Байдена. Говоря об отношениях с президентом Китая Си Цзиньпином, Байден отметил, что он, как и Путин "думает, что автократия - это волна будущего", - подчеркнув, что демократия не в состоянии функционировать в нынешнем сложном мире. Байден заметил, что в России придерживаются автократии, поскольку демократия уже не может там существовать, на что получил ответ Кремля.

Его высказывания прокомментировали в РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что "ошибка" США в том, что, если страна не подходит под американские "параметры", в США ее могут назвать разными словами: и "автократией" или как-то по- другому.

По его словам, в РФ не автократия, страна просто имеет "свою демократию", которая больше всего подходит национальным устоям страны и нынешнему укладу.