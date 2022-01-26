Первый за полгода зарубежный визит Зеленского

Офис президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский впервые за последние полгода совершит политический визит за пределы страны. На следующей неделе он на два дня посетит Австрию.

В рамках визита 15-16 сентября запланированы переговоры с президентом Австрии Александром ван дер Белленом, канцлером Себастианом Курцом и главой парламента Австрии Вольфгангом Соботкой.

Зеленский и ван дер Беллен примут участие в работе Экономического форума.

Во время визита запланировано участие Зеленского и его жены в церемонии презентации русскоязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.

Отметим, из-за пандемии коронавируса Зеленский практически не совершает зарубежных визитов. Вместо этого он ездит по Украине с инспекциями проекта Большое строительство.