Первый премьер Украины присоединился к делегации в ТКГ

18:59 04 Август Киев, Украина

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин , рассмотрел предложение Андрея Ермака и согласился войти в состав украинской делегации в ТКГ

"Буду откровенным. Решение об участии в ТКГ далось мне очень тяжело. На то много причин. Сейчас смартфон у каждого взрослого человека, и соцсети переполнены постами о нашем с Леонидом Кравчуком назначения в состав группы. Некоторые люди обидно высказываются, смеются относительно нашего возраста и т.д. Но я твердо решил согласиться, считаю за честь у финала своей жизни хоть чем-то помочь своей Родине. Для меня Родина - это Украина и ее Донбасс, который я действительно люблю. Он был, есть и будет украинским", - заявил Фокин.

Также он выразил готовность вместе с группой политиков посетить оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для проведения переговоров по урегулированию ситуации.