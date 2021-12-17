Первый премьер Украины присоединился к делегации в ТКГ
18:59 04 Август Киев, Украина
Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин
, рассмотрел предложение Андрея Ермака и согласился войти в состав украинской делегации в ТКГ
.
"Буду откровенным. Решение об участии в ТКГ далось мне очень тяжело. На то много причин. Сейчас смартфон у каждого взрослого человека, и соцсети переполнены постами о нашем с Леонидом Кравчуком назначения в состав группы. Некоторые люди обидно высказываются, смеются относительно нашего возраста и т.д. Но я твердо решил согласиться, считаю за честь у финала своей жизни хоть чем-то помочь своей Родине. Для меня Родина - это Украина и ее Донбасс, который я действительно люблю. Он был, есть и будет украинским", - заявил Фокин.
Также он выразил готовность вместе с группой политиков посетить оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для проведения переговоров по урегулированию ситуации.
"Я, как и Леонид Макарович (Кравчук - ред.), уверен, что достичь мира возможно, когда мы посмотрим друг другу в глаза. Надо ехать на Донбасс и приглашать людей сюда. Я лично, если бы мне такое предложили, согласился бы с группой специалистов и политиков поехать на оккупированную территорию и поговорить с людьми, понять их позицию, попытаться найти возможность пойти им навстречу, но, безусловно, без ущерба для интересов и суверенитета Украины", - резюмировал Фокин.
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