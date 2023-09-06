Первое торговое судно покинуло порт Большой Одессы - Кубраков

Из портов Большой Одессы вышло и держит курс на Босфор первое торговое судно в рамках временного коридора.
Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
По словам вице-премьера, контейнеровоз находился в порту Одесса с 23 февраля 2022 года, вышел за Воронцовский маяк и держит курс на Босфор. На борту - более 30 тыс тонн груза (2 114 контейнеров), в том числе с продовольствием.
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