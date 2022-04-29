Первая в истории закупка Минобороны через Агентство НАТО без посредников

12:03 01 декабря Киев, Украина

Через агентство Североатлантического Альянса (НАТО) впервые без посредников, Минобороны Украины закупило военные товары для нужд ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Миссии Украины при НАТО на своей странице в Twitter во вторник, 1 декабря.

"Поздравляем Министерство обороны Украины с самостоятельным выходом на международные и конкурентные рынки! Завершилась первая в истории Минобороны закупка без посредников военных товаров через агентство НАТО по поддержке и поставкам для нужд ВСУ", - говорится в сообщении.

Справка:

Агентство НАТО по поддержке и поставкам (NATO Support and Procurement Agency, NSPA) - главная логистическая организация НАТО, образованная объединением Агентства НАТО по техническому обслуживанию и поставкам, Агентства управления центрально трубопроводами и Агентства НАТО по авиаперевозками.



АНПП - исполнительный орган Организации НАТО по поддержке и снабжению, участниками которого являются все государства-члены НАТО. Государства имеют представителей в наблюдательном совете Агентства, контролирующей и управляющей деятельностью АНПП.



Агентство объединяет в одной организации логистику, закупки, обеспечивает совместные международные решения для заинтересованных сторон. Создание АНПП вписывается в рамки нового подхода НАТО по оборонным расходам, ключевым элементом которой является разумная поддержка.



Штаб-квартира агентства находится в Капеллене, (Великое Герцогство Люксембург), его оперативные центры размещены в Люксембурге, Франции, Венгрии и Италии.