Персонал Чернобыльской АЭС находится на станции уже 10-е сутки

Персонал Чернобыльской атомной электростанции, которая была захвачена российскими оккупантами вечером 24 февраля, все еще находятся на станции и остаются фактически в заложниках, работает непрерывно уже десятые сутки.
Об этом заявил мэр Славутича Юрий Фомичев.
Так, работники ЧАЭС разделились на две группы, и сменяют друг друга.
Так, работники ЧАЭС разделились на две группы, и сменяют друг друга.
Связь с персоналом станции ограничена, и нет гарантированного «зеленого коридора» для того, чтобы обеспечить замену смены на ЧАЭС.
Он также обратил внимание, что вся техника, которая проезжает через Чернобыльскую зону, сейчас распространяет радиоактивную пыль на колесах дальше в направлении Киева и на всю территорию страны.
Также угрозу для объекта несет и вибрация, которая происходит во время движения техники.
Он также обратил внимание, что вся техника, которая проезжает через Чернобыльскую зону, сейчас распространяет радиоактивную пыль на колесах дальше в направлении Киева и на всю территорию страны.
Также угрозу для объекта несет и вибрация, которая происходит во время движения техники.
Мэр Славутича добавил, что обвал нестабильных конструкций может привести к большому выбросу радиоактивной пыли.
Захват российскими войсками Чернобыльской АЭС он назвал подлинным терроризмом.
Захват российскими войсками Чернобыльской АЭС он назвал подлинным терроризмом.
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