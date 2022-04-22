"Перестарались с нацизмом": Кремль не знает, как закончить войну

16:24 22 апреля Киев, Украина

Во внутриполитическом блоке администрации президента россии (АП) пришли к выводу: сейчас нет «хороших пиар-сценариев выхода» из войны, которые не привели бы к падению рейтинга путина

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на три источника, близких к АП.



Такие «сценарии» во внутриполитическом блоке начали прорабатывать несколько недель назад.

«Посмотрели, покрутили — какого-то понятного сценария не просматривается. Поэтому [общественное] мнение к возможному проведению переговоров [и заключению мира] решили не готовить, пустили все на самотек», — объясняет один из собеседников.

В Кремле уверены, что большинство россиян всерьез воспринимают войну как «борьбу с нацистами и нацизмом». В подтверждение этого они ссылаются на результаты закрытых социологических опросов (российские власти много лет используют их), однако в условиях пропаганды, цензуры и репрессий такие исследования вряд ли отражают реальность.



Тем не менее в АП продолжают ориентироваться на собственные данные, свидетельствующие, по утверждению, о воинственном настрое населения россии. В частности, по мнению Кремля, одним из самых серьезных препятствий для «выхода общества из войны» может стать «позиция многих представителей среднего класса», который якобы поддерживает «спецоперацию». Ссылаясь на все те же закрытые опросы, собеседники, утверждают, что эти «представители среднего класса» уверены: «В войне нужно идти до победного, если уже ее начали — до Киева или даже до Львова. Отступать нельзя».

«Пока подушка накоплений у таких людей есть. Прямо сейчас обновлять технику большинству из них не надо. Доходы позволяют практически не замечать роста цен на продовольствие. Зато они чувствуют, что выступают за свою страну, за справедливость», — объясняет один из источников.

Косвенно эти слова могут подтверждать итоги опроса тысячи жителей Москвы, проведенного компанией Russian Field по заказу оппозиционного политика Романа Юнемана. Среди группы людей, доходы которых позволяют купить «практически все», за продолжение «спецоперации» высказались 62%, за мирные переговоры — 29%. В группе людей с доходами, которые позволяют купить бытовую технику, поддержка продолжения войны составляет 54%, переговоров — 37%. При этом среди граждан, доходов которых не хватает даже на продукты, за войну высказываются лишь 40%, а за мирные переговоры — 43%.



Однако социолог Григорий Юдин подчеркнул, что такие результаты могут объясняться тем, что «значительная часть российского среднего класса — это силовики и среднего уровня чиновники»: «То есть это прямые бенефициары режима. Либо те, кто знает, когда надо показывать лояльность».



На таком фоне в Кремле «опасаются возможного недовольства» отступлением войск и переговорами. По оценке властей, оно якобы может вылиться даже в уличные протесты.



Эту гипотезу объясняют тем, что российская пропаганда «переборщила с нагнетанием темы нацизма» в Украине.

«Это слишком сильные триггеры, это оживление памяти о Великой Отечественной, когда воевали с нацистами. Эту память пестовали слишком долго», - сказал источник.

При этом публично сотрудники АП поддерживают эту риторику, поскольку считают, что с общественным мнением «спорить поздно» — а воевать все равно придется до какого-то результата, который можно объявить «победой».



Оба собеседника уверены, что в случае «приглушения пропаганды» никаких протестов от сторонников войны ждать не приходится. По словам одного из них, «граждане перестанут думать и говорить о нацистах, полностью переключатся на свои личные проблемы».



Поддерживает эти рассуждения и социолог Григорий Юдин. Он уверен, что опасения властей по поводу возможных протестов сторонников «партии войны» объясняются иллюзиями Кремля.