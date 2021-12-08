Перепись населения проведут минимум через год

17:00 22 Июль Киев, Украина

До момента преодоления эпидемиологического кризиса, в Украине не будут проводить перепись населения . По прогнозам, ближайший подсчет численности украинцев проведут не раньше, чем через один -два года.



Об этом сказал министр Кабинета министров



Вместе с тем, министр утверждает, что Государственная служба статистики к проведению переписи населения готова. Об этом сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов во время брифинга.Вместе с тем, министр утверждает, что Государственная служба статистики к проведению переписи населения готова.

«Перепись нужно обязательно проводить, но это дорогое удовольствие. Бюджетный запрос, который Госстат подал, кажется, 5,8 млрд грн. У нас весь стабфонд на коронавирус - 65 млрд. Это очень серьезное политическое решение и это процесс, который нужно запускать заранее. Например, если бы мы хотели провести перепись в 2021 году, то в марте 2020 года мы должны были бы начать подготовку. И, если мы будем это проводить в классическом виде, то это не в этом году точно и, я думаю, не в следующем», - сказал Немчинов

По словам Немчинова, у руководства Госкомстата есть три сценария: вариант классической переписи, опрос и комбинированная перепись. Сам министр выступает за комбинированную перепись с максимальным использованием новых технологий.

Ранее Кабинет министров обнародовал результаты электронной переписи населения: по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине было 37 млн 289 тысяч 300 человек (эта цифра не включает в себя население Крыма и оккупированных территорий Донбасса).