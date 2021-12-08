Перепись населения проведут минимум через год

До момента преодоления эпидемиологического кризиса, в Украине не будут проводить перепись населения. По прогнозам, ближайший подсчет численности украинцев проведут не раньше, чем через один -два года.
Об этом сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов во время брифинга.
Вместе с тем, министр утверждает, что Государственная служба статистики к проведению переписи населения готова.
По словам Немчинова, у руководства Госкомстата есть три сценария: вариант классической переписи, опрос и комбинированная перепись. Сам министр выступает за комбинированную перепись с максимальным использованием новых технологий.
Ранее Кабинет министров обнародовал результаты электронной переписи населения: по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине было 37 млн 289 тысяч 300 человек (эта цифра не включает в себя население Крыма и оккупированных территорий Донбасса).
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