Перемирия на Пасху не будет, -заявили в россии

Антониу Гутерреш призвал установить с 21 апреля «пасхальную гуманитарную паузу» для организации гуманитарных коридоров и эвакуации гражданских
Россия отклонила предложение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша объявить четырехдневную гуманитарную паузу на Пасхальные праздники для вывода гражданских лиц из Мариуполя и доставки резинопомощи в пострадавшие районы. Об этом написал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Твиттере.
«Антониу Гутерреш призвал установить с 21 апреля пасхальную гуманитарную паузу для организации гуманитарных коридоров и эвакуации гражданских. Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе. Послушайте и вы! Не мне же одному это тройло (яд – ред.) регулярно терпеть», – заметил Кислица.
Заместитель российского постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал предложения о прекращении огня «псевдомиротворческими, лживыми и неискренними», заявив, что пауза дала бы Украине «передышку» для получения оружия.
Отметим, что полиция усилит охрану храмов на Пасху . Ранее пресс-секретарь Антониу Гутерриша опубликовал заявление генсека ООН журналистам с призывом к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстную неделю, начиная со Страстного четверга и Пасхи в воскресенье 24 апреля, чтобы разрешить ряду гуманитарных коридоров открыться.
В Европейском союзе поддержали призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша прекратить боевые действия в Украине в Страстную неделю с 21 по 24 апреля, сообщил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Россия отклонила предложение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша объявить четырехдневную гуманитарную паузу на Пасхальные праздники для вывода гражданских лиц из Мариуполя и доставки резинопомощи в пострадавшие районы. Об этом написал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Твиттере.
«Антониу Гутерреш призвал установить с 21 апреля пасхальную гуманитарную паузу для организации гуманитарных коридоров и эвакуации гражданских. Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе. Послушайте и вы! Не мне же одному это тройло (яд – ред.) регулярно терпеть», – заметил Кислица.
Заместитель российского постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал предложения о прекращении огня «псевдомиротворческими, лживыми и неискренними», заявив, что пауза дала бы Украине «передышку» для получения оружия.
Отметим, что полиция усилит охрану храмов на Пасху . Ранее пресс-секретарь Антониу Гутерриша опубликовал заявление генсека ООН журналистам с призывом к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстную неделю, начиная со Страстного четверга и Пасхи в воскресенье 24 апреля, чтобы разрешить ряду гуманитарных коридоров открыться.
В Европейском союзе поддержали призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша прекратить боевые действия в Украине в Страстную неделю с 21 по 24 апреля, сообщил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
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