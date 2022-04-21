Перемирия на Пасху не будет, -заявили в россии

09:41 21 апреля Киев, Украина

Антониу Гутерреш призвал установить с 21 апреля «пасхальную гуманитарную паузу» для организации гуманитарных коридоров и эвакуации гражданских

Россия отклонила предложение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша объявить четырехдневную гуманитарную паузу на Пасхальные праздники для вывода гражданских лиц из Мариуполя и доставки резинопомощи в пострадавшие районы. Об этом написал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Твиттере.

«Антониу Гутерреш призвал установить с 21 апреля пасхальную гуманитарную паузу для организации гуманитарных коридоров и эвакуации гражданских. Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе. Послушайте и вы! Не мне же одному это тройло (яд – ред.) регулярно терпеть», – заметил Кислица.

Заместитель российского постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал предложения о прекращении огня «псевдомиротворческими, лживыми и неискренними», заявив, что пауза дала бы Украине «передышку» для получения оружия.

Отметим, что полиция усилит охрану храмов на Пасху . Ранее пресс-секретарь Антониу Гутерриша опубликовал заявление генсека ООН журналистам с призывом к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстную неделю, начиная со Страстного четверга и Пасхи в воскресенье 24 апреля, чтобы разрешить ряду гуманитарных коридоров открыться.

В Европейском союзе поддержали призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша прекратить боевые действия в Украине в Страстную неделю с 21 по 24 апреля, сообщил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. 