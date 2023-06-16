Перехвачен разговор оккупантов о подрыве Каховской ГЭС - СБУ

Служба безопасности перехватила разговор, в котором оккупанты признаются в подрыве Каховской ГЭС, который был осуществлен российской диверсионной группой.
По информации, предоставленной пресс-службой СБУ, захватчики разработали план шантажа Украины путем подрыва дамбы и спровоцировали техногенную катастрофу на юге страны.
В перехваченном разговоре оккупант подробно описывает последствия этой катастрофы, которые предпринимается скрыть в россии - повышение уровня воды, затопление территорий и масштабные разрушения.
По информации, предоставленной пресс-службой СБУ, захватчики разработали план шантажа Украины путем подрыва дамбы и спровоцировали техногенную катастрофу на юге страны.
В перехваченном разговоре оккупант подробно описывает последствия этой катастрофы, которые предпринимается скрыть в россии - повышение уровня воды, затопление территорий и масштабные разрушения.
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