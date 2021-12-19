Переходное правительство – спасение для Венесуэлы

Произошедший раскол политической власти в Венесуэле продолжает беспокоить мировое сообщество. Против страны введены экономические санкции. Но выход из сложившейся ситуации есть. Так, по опубликованному вчера Госдепом США заявлению, Соединенные Штаты, Евросоюз, большинство Группы Лимы и страны-участники Международной контактной группы по Венесуэле допустили смягчение санкций против республики при условии политического прогресса в ней.

"Мы подчеркиваем готовность всех стран, которые осуществляют экономические санкции, обсудить их смягчение в контексте политического прогресса", - указано в документе.

В связи с этим упомянутые страны призывают власти Венесуэлы создать переходное правительство, которое "поведет страну к свободным и честным президентским выборам".

"Выборы в Национальную ассамблею не являются политическим выходом и могут лишь сильнее поляризовать и без того расколотое общество", - отметили в заявлении.

Напомним, парламентские выборы в республике запланированы на 6 декабря текущего года.