Переходное правительство – спасение для Венесуэлы

Произошедший раскол политической власти в Венесуэле продолжает беспокоить мировое сообщество. Против страны введены экономические санкции. Но выход из сложившейся ситуации есть. Так, по опубликованному вчера Госдепом США заявлению, Соединенные Штаты, Евросоюз, большинство Группы Лимы и страны-участники Международной контактной группы по Венесуэле допустили смягчение санкций против республики при условии политического прогресса в ней.
В связи с этим упомянутые страны призывают власти Венесуэлы создать переходное правительство, которое "поведет страну к свободным и честным президентским выборам".
Напомним, парламентские выборы в республике запланированы на 6 декабря текущего года.
В качестве легитимного главы государства Гуайдо признали США, участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.
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