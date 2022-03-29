Переговоры в Турции закончились спустя три часа: главные тезисы

🔹 Украина функционирует несколько иначе, чем россия. Для нас главное, чтобы государство общалось с обществом. Имплементация решения будет следовать процедуре: референдум, затем ратификация парламентов стран гарантий.🔹 Что касается Крыма, это отдельный пункт договора. В течение 15 лет будем с россией проводить переговоры по полуострову, в течение этого времени никаких военных действий.🔹 Что касается ОРДЛО - это тоже отдельный пункт🔹 Наша первая победа – перемещение переговоров из Беларуси в Турцию. Мы видим Турцию как одну из гарантий безопасности для Украины.🔹 Мы знаем, что система безопасности мира дала трещину. Наше предложение мы работали над форматом, но мы ничего не подписываем, о новой системе гарантий безопасности для Украины. Это новый международный договор, ратифицирующий. Мы обучены Будапештским меморандумом.🔹 Страны-гаранты по аналогу 5 статьи НАТО в течение 3 дней будут проводить консультации. Страны-гаранты будут обязаны оказать помощь. Среди гарантов видим страны Совбеза ООН, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Польша, Израиль.🔹 У нас неурегулированы вопросы с ОРДЛО и Крымом, поэтому пока гаранты не будут работать на эти территории. Некоторые страны уже дали предварительное согласование. Это та система, на которой мы хотим построить новое будущее Украины. Также эти гаранты должны помогать вступать в ЕС.🔹 Договор о гарантиях безопасности — это возможный дипломатический вариант окончания войны(это возможный дипломатический формат окончания войны. Это возможность восстановить дипломатию территориальную целостность и безопасность Украины.)🔹 Ключевое требование к договору – четкие гарантии безопасности Украины, которые должны быть аналогичны 5 статье НАТО. То есть если Украина будет объектом агрессии, мы в праве в течение трех дней требовать консультаций, если они ни к чему не приведут, то страны гаранты должны помочь вооружениям и даже закрыть небо.🔹 Если нам удастся закрепить эти ключевые положения, Украина обязуется фактически зафиксировать свой сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета, что исторически зафиксировано в декларации о суверенитете 1990 года.🔹 В соответствии с этими гарантиями, которые фактически равны гарантиям статьи 5 НАТО, мы не будем размещать на нашей территории иностранные военные базы, военные контингенты и не будем вступать в военно-политические союзы. Проведение военных учений на нашей территории только с согласия стран-гарантов.