10:22 08 августа Киев, Украина





Как сообщает американский Институт изучения войны (ISW), на это обратило внимание издание The Financial Times. Переговоры по прекращению войны в Украине в Саудовской Аравии продемонстрировали различие во взглядах между россией и Китаем по поводу "конфликта", при этом вероятно, что в китайских элитах обостряется недовольство действиями москвы.Как сообщает американский Институт изучения войны (ISW), на это обратило внимание издание The Financial Times.

"Сообщается, что на переговорах в Джидде (Саудовская Аравия) 5-6 августа стало очевидным несогласие Китая с россией по поводу любого урегулирования, направленного на прекращение войны в Украине", — говорится в сообщении.

В частности, журналисты издания отметили, что китайские представители на встрече были "конструктивными" и стремились показать, что позиция Китая отличается от российской. По словам одного из европейских дипломатов, присутствовавшего на переговорах, "само присутствие Китая показывает, что россия становится все более изолированной". При этом китайская делегация заявила о своей готовности принять участие в следующей встрече подобного формата, которая, вероятно, также будет исключать участие россии.



Российский инсайдерский источник также утверждал, что россия отвергла китайский мирный план войны в Украине с 12 пунктов от февраля 2023 г., вновь представленный китайской делегацией на переговорах в Саудовской Аравии, и что некоторые китайские элиты тайно выражают свое недовольство действиями российского руководства в Украине.