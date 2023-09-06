Переговоры в Джидде демонстрируют различие в позициях Китая и россии - ISW

10:22 08 августа Киев, Украина

Переговоры по прекращению войны в Украине в Саудовской Аравии продемонстрировали различие во взглядах между россией и Китаем по поводу "конфликта", при этом вероятно, что в китайских элитах обостряется недовольство действиями москвы.

Как сообщает американский Институт изучения войны (ISW), на это обратило внимание издание The Financial Times.
"Сообщается, что на переговорах в Джидде (Саудовская Аравия) 5-6 августа стало очевидным несогласие Китая с россией по поводу любого урегулирования, направленного на прекращение войны в Украине", — говорится в сообщении.
В частности, журналисты издания отметили, что китайские представители на встрече были "конструктивными" и стремились показать, что позиция Китая отличается от российской. По словам одного из европейских дипломатов, присутствовавшего на переговорах, "само присутствие Китая показывает, что россия становится все более изолированной". При этом китайская делегация заявила о своей готовности принять участие в следующей встрече подобного формата, которая, вероятно, также будет исключать участие россии.

Российский инсайдерский источник также утверждал, что россия отвергла китайский мирный план войны в Украине с 12 пунктов от февраля 2023 г., вновь представленный китайской делегацией на переговорах в Саудовской Аравии, и что некоторые китайские элиты тайно выражают свое недовольство действиями российского руководства в Украине.
"Эти сообщения о переговорах в Саудовской Аравии и утверждении инсайдеров, если они верны, согласовываются с предварительными оценками ISW о том, что Китай не полностью поддерживает россию по Украине и что отношения россии и Китая не являются "партнерством без границ", как того хочет кремль", - подчеркивают в Институте.