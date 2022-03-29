Переговоры Украина-россия в Стамбуле 29 марта

11:15 29 марта Киев, Украина

Представители делегаций Украины и РФ в 10.00 во дворце Долмабахче в Стамбуле (Турция) начали переговоры по прекращению войны. Перед началом встречи перед участниками выступил президент Турции Реджеп Эрдоган, он призвал восстановить мир между двумя странами.

Об этом сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации Михаил Подоляк.

"Продолжение войны не принесет никому пользы", – отметил Эрдоган.

Делегацию Украины, кроме Подоляка, на переговорах представляют: глава парламентской фракции "Слуга народа", нардеп Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, нардеп от "Слуги народа" Андрей Костин, нардеп от "Голоса" Рустем Умеров, замминистра иностранных дел Николай Точицкий, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. "Мы будем настаивать на международных гарантиях безопасности Украины. Мир в Украине – наша главная задача", – написал в Telegram Тимошенко.



