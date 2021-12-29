Переговоры США и РФ о безопасности должны проходить при участии ЕС - Боррель

Переговоры по европейской безопасности должны проходить в координации и при участии Евросоюза, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
Он также назвал неприемлемыми требования, предъявляемые российским президентом Путиным к Западу.
Во вторник Боррель обсудил вопрос накопления Россией войск вблизи Украины с министром внешних дел Великобритании Элизабет Трасс. Он подчеркнул важность участия ЕС в переговорах по европейской безопасности.
"Подтвердил поддержку территориальной целостности Украины. Любые обсуждения должны проходить в координации и при участии ЕС", - написал чиновник в Twitter.
Трасс и Боррель согласовали позиции по поводу того, что дальнейшее российское вторжение будет иметь масштабные последствия и будет означать значительные потери для России, а Украине оказывается координированная поддержка, заявила глава британской дипломатии.
Накануне в интервью немецкой Die Welt Боррель еще раз подчеркнул, что ЕС должен быть непосредственно вовлечен в переговоры США и РФ по европейской безопасности, пишет Politico.
10 января США планируют провести с Россией Диалог стратегической стабильности, 12 января состоятся переговоры между Россией и НАТО, а 13-го – заседание ОБСЕ.
"Если Москва, как заявлено, хочет поговорить об архитектуре безопасности в Европе и гарантиях с января, то это вопрос не только Америки и России", - заявил главный европейский дипломат в интервью Die Welt.
В Госдепе США подтвердили политику тесной координации действий США с союзниками в Европе.
"Ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров, ничего о них без них", - заявил спикер Госдепа Нед Прайс.
В ходе переговоров с Россией стороны обсудят предложения, которые РФ международному сообществу.
Боррель назвал требования России "неприемлемыми".
"Впервые Москва озвучила свою повестку дня в письменном виде в форме настоящего соглашения, - заявил Боррель в интервью. - Такого раньше не случалось. Так делают только победители - выдвигают свои условия".
"Москва хорошо понимает, что кое-что в этих предложениях неприемлемо для наших европейских союзников и партнеров. Наша задача определить, есть ли какой-либо потенциал для диалога", - заявил Прайс на брифинге в среду.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о недопущении расширения НАТО и вступлении туда бывших республик СССР.
НАТО исключает право вето третьих сторон на вступление стран в Альянс. США и Европа не раз заявляли о поддержке Украины перед лицом российской агрессии. Россия отрицает свою роль в эскалации напряжения в регионе.
Он также назвал неприемлемыми требования, предъявляемые российским президентом Путиным к Западу.
Во вторник Боррель обсудил вопрос накопления Россией войск вблизи Украины с министром внешних дел Великобритании Элизабет Трасс. Он подчеркнул важность участия ЕС в переговорах по европейской безопасности.
"Подтвердил поддержку территориальной целостности Украины. Любые обсуждения должны проходить в координации и при участии ЕС", - написал чиновник в Twitter.
Трасс и Боррель согласовали позиции по поводу того, что дальнейшее российское вторжение будет иметь масштабные последствия и будет означать значительные потери для России, а Украине оказывается координированная поддержка, заявила глава британской дипломатии.
Накануне в интервью немецкой Die Welt Боррель еще раз подчеркнул, что ЕС должен быть непосредственно вовлечен в переговоры США и РФ по европейской безопасности, пишет Politico.
10 января США планируют провести с Россией Диалог стратегической стабильности, 12 января состоятся переговоры между Россией и НАТО, а 13-го – заседание ОБСЕ.
"Если Москва, как заявлено, хочет поговорить об архитектуре безопасности в Европе и гарантиях с января, то это вопрос не только Америки и России", - заявил главный европейский дипломат в интервью Die Welt.
В Госдепе США подтвердили политику тесной координации действий США с союзниками в Европе.
"Ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров, ничего о них без них", - заявил спикер Госдепа Нед Прайс.
В ходе переговоров с Россией стороны обсудят предложения, которые РФ международному сообществу.
Боррель назвал требования России "неприемлемыми".
"Впервые Москва озвучила свою повестку дня в письменном виде в форме настоящего соглашения, - заявил Боррель в интервью. - Такого раньше не случалось. Так делают только победители - выдвигают свои условия".
"Москва хорошо понимает, что кое-что в этих предложениях неприемлемо для наших европейских союзников и партнеров. Наша задача определить, есть ли какой-либо потенциал для диалога", - заявил Прайс на брифинге в среду.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о недопущении расширения НАТО и вступлении туда бывших республик СССР.
НАТО исключает право вето третьих сторон на вступление стран в Альянс. США и Европа не раз заявляли о поддержке Украины перед лицом российской агрессии. Россия отрицает свою роль в эскалации напряжения в регионе.
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