Переговоры США и РФ о безопасности должны проходить при участии ЕС - Боррель

17:56 29 Декабрь Киев, Украина

Переговоры по европейской безопасности должны проходить в координации и при участии Евросоюза, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Он также назвал неприемлемыми требования, предъявляемые российским президентом Путиным к Западу.

Во вторник Боррель обсудил вопрос накопления Россией войск вблизи Украины с министром внешних дел Великобритании Элизабет Трасс. Он подчеркнул важность участия ЕС в переговорах по европейской безопасности.

"Подтвердил поддержку территориальной целостности Украины. Любые обсуждения должны проходить в координации и при участии ЕС", - написал чиновник в Twitter.

Трасс и Боррель согласовали позиции по поводу того, что дальнейшее российское вторжение будет иметь масштабные последствия и будет означать значительные потери для России, а Украине оказывается координированная поддержка, заявила глава британской дипломатии.

Накануне в интервью немецкой Die Welt Боррель еще раз подчеркнул, что ЕС должен быть непосредственно вовлечен в переговоры США и РФ по европейской безопасности, пишет Politico.

10 января США планируют провести с Россией Диалог стратегической стабильности, 12 января состоятся переговоры между Россией и НАТО, а 13-го – заседание ОБСЕ.

"Если Москва, как заявлено, хочет поговорить об архитектуре безопасности в Европе и гарантиях с января, то это вопрос не только Америки и России", - заявил главный европейский дипломат в интервью Die Welt.

В Госдепе США подтвердили политику тесной координации действий США с союзниками в Европе.

"Ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров, ничего о них без них", - заявил спикер Госдепа Нед Прайс.

В ходе переговоров с Россией стороны обсудят предложения, которые РФ международному сообществу.

Боррель назвал требования России "неприемлемыми".

"Впервые Москва озвучила свою повестку дня в письменном виде в форме настоящего соглашения, - заявил Боррель в интервью. - Такого раньше не случалось. Так делают только победители - выдвигают свои условия".

"Москва хорошо понимает, что кое-что в этих предложениях неприемлемо для наших европейских союзников и партнеров. Наша задача определить, есть ли какой-либо потенциал для диалога", - заявил Прайс на брифинге в среду.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о недопущении расширения НАТО и вступлении туда бывших республик СССР.

НАТО исключает право вето третьих сторон на вступление стран в Альянс. США и Европа не раз заявляли о поддержке Украины перед лицом российской агрессии. Россия отрицает свою роль в эскалации напряжения в регионе.