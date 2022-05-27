Переговоры скандинавских стран с Турцией о членстве в НАТО закончились безрезультатно

20:29 27 мая Киев, Украина

Переговоры между представителями турецких, шведских и финских властей не принесли большого прогресса в преодолении позиции Анкары по вопросу вступления скандинавских стран в НАТО.
 
Как пишет The Guardian, турецкие чиновники называют переговорный процесс непростым и затрудняются сказать, когда он будет продолжен.

По данным источников, пятичасовые переговоры включали в себя как отдельные встречи между турецкими чиновниками и их коллегами из Финляндии и Швеции, так и трехсторонние переговоры между всеми сторонами.

По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, Анкара ожидает, что Швеция и Финляндия перестанут поддерживать группы, признные в Турции террористическими — сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) и последователями Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

Шведские власти не согласились с утверждениями Анкары о поддержке террористических организаций.
«Это серьезные обвинения, которые не имеют под собой никаких оснований. Насилию, терроризму и экстремизму нет места в нашем демократическом обществе», — заявила в твиттере глава МИД Швеции Анн Линде.
 