Переговоры скандинавских стран с Турцией о членстве в НАТО закончились безрезультатно

20:29 27 мая Киев, Украина

Переговоры между представителями турецких, шведских и финских властей не принесли большого прогресса в преодолении позиции Анкары по вопросу вступления скандинавских стран в НАТО.





По данным источников, пятичасовые переговоры включали в себя как отдельные встречи между турецкими чиновниками и их коллегами из Финляндии и Швеции, так и трехсторонние переговоры между всеми сторонами.



По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, Анкара ожидает, что



Шведские власти не согласились с утверждениями Анкары о поддержке террористических организаций. Как пишет The Guardian, турецкие чиновники называют переговорный процесс непростым и затрудняются сказать, когда он будет продолжен.По данным источников, пятичасовые переговоры включали в себя как отдельные встречи между турецкими чиновниками и их коллегами из Финляндии и Швеции, так и трехсторонние переговоры между всеми сторонами.По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, Анкара ожидает, что Швеция и Финляндия перестанут поддерживать группы, признные в Турции террористическими — сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) и последователями Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.Шведские власти не согласились с утверждениями Анкары о поддержке террористических организаций.