Переговоры с РФ могут продлиться несколько недель - Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что переговоры с РФ могут продлиться несколько недель, несмотря на определенные сдвиги в ходе переговорного процесса.
В интервью Bloomberg TV из офиса в Киеве он сказал, что переговоры с Россией могут продлиться, по крайней мере, "несколько недель или дольше", хотя "есть признаки того, что позиция Москвы стала более адекватной".
Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский заявил в пятницу журналистам, что нейтральный статус Украины и ее невступление в Североатлантический альянс являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах.
Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский заявил в пятницу журналистам, что нейтральный статус Украины и ее невступление в Североатлантический альянс являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах.
Вместе с тем, добавил Мединский, в этих пунктах есть нюансы, связанные с гарантиями безопасности для Украины.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России.
Первые переговоры представителей России и Украины состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Затем делегации встречались 3 марта в Беловежской пуще, в Брестской области - 7 марта. Мединский сообщал ранее, что принято решение проводить дальнейшие переговоры ежедневно в режиме видеоконференцсвязи.
Первые переговоры представителей России и Украины состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Затем делегации встречались 3 марта в Беловежской пуще, в Брестской области - 7 марта. Мединский сообщал ранее, что принято решение проводить дальнейшие переговоры ежедневно в режиме видеоконференцсвязи.
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