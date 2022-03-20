Переговоры с РФ могут продлиться несколько недель - Подоляк

07:56 19 марта Киев, Украина

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что переговоры с РФ могут продлиться несколько недель, несмотря на определенные сдвиги в ходе переговорного процесса.

В интервью Bloomberg TV из офиса в Киеве он сказал, что переговоры с Россией могут продлиться, по крайней мере, "несколько недель или дольше", хотя "есть признаки того, что позиция Москвы стала более адекватной".



Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский заявил в пятницу журналистам, что нейтральный статус Украины и ее невступление в Североатлантический альянс являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах.

"Тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов переговоров, это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции", - сказал он.

Вместе с тем, добавил Мединский, в этих пунктах есть нюансы, связанные с гарантиями безопасности для Украины.

"Нюансы, связанные с тем, какие гарантии безопасности получает Украина дополнительно к имеющимся, в случае отказа от вступления в блок НАТО", - добавил Мединский.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России.



Первые переговоры представителей России и Украины состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Затем делегации встречались 3 марта в Беловежской пуще, в Брестской области - 7 марта. Мединский сообщал ранее, что принято решение проводить дальнейшие переговоры ежедневно в режиме видеоконференцсвязи.