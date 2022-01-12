Переговоры с Москвой невозможны без деэскалации ситуации на украинских границах - глава комитета Бундестага

Глава комитета по вопросам обороны Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн заявила, что не может быть переговоров с Москвой без деэскалации ситуации на украинских границах.
Сосредоточение российских войск на восточной границе Украины она называла "игрой мышцами и угрозами".
Это заявление прозвучало на фоне переговоров Совета НАТО-РФ на уровне послов, которые проходят сегодня. В ходе переговоров планируется обсудить требования России по вопросам безопасности и потенциального расширения Североатлантического союза на восток. В Москве хотят от Запада письменные гарантии того, что в НАТО не будут принимать новые страны бывшего СССР, в том числе и Украину. На Западе придерживаются позиции, что каждая страна сама должна выбирать свой вектор внешнеполитического развития.
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