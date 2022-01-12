Переговоры с Москвой невозможны без деэскалации ситуации на украинских границах - глава комитета Бундестага

13:22 12 Январь Киев, Украина

Глава комитета по вопросам обороны Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн заявила, что не может быть переговоров с Москвой без деэскалации ситуации на украинских границах.

"Предпосылкой для серьезных переговоров является деэскалация со стороны России", - заявила Штрак-Циммерманн в эфире немецкой медиакомпании Deutschlandfunk в среду, 12 января.

Сосредоточение российских войск на восточной границе Украины она называла "игрой мышцами и угрозами".

"Власти в Москве хотят показать, что они готовы вторгнуться в Украину. Требования к западному Альянсу, например, гарантировать отказ от экспансии на восток, неприемлемы. Каждая сторона сама решает, с кем ей работать", - подчеркнула депутат от Свободной демократической партии ( ВДП) Германии, входящей в правительственную коалицию.

Это заявление прозвучало на фоне переговоров Совета НАТО-РФ на уровне послов, которые проходят сегодня. В ходе переговоров планируется обсудить требования России по вопросам безопасности и потенциального расширения Североатлантического союза на восток. В Москве хотят от Запада письменные гарантии того, что в НАТО не будут принимать новые страны бывшего СССР, в том числе и Украину. На Западе придерживаются позиции, что каждая страна сама должна выбирать свой вектор внешнеполитического развития.