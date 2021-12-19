Переговоры политической подгруппы ТКГ перенесены

09:11 14 Апрель Киев, Украина

Вчера, 13 апреля должны были состояться переговоры политической подгруппы ТКГ , однако из-за присутствия на них осужденной за терроризм Майи Пироговой, они были перенесены на 27 апреля.

Об этом сообщил член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш

“Формальная часть заседания рабочей группы ТКГ по политическим вопросам сегодня так и не началась. Посол Морель дипломатично перенес ее на 27 апреля. За это время он надеется, что ТКГ удастся как-то урегулировать проблему с террористкой Майей Пироговой, которую ОРДЛО, приводят на переговоры без всякого официального статуса и легитимизации”, — написал Гармаш.

По его словам, ОРДЛО предложили поменять Пирогову на Казанского.

“Приглашенные РФ представители ОРДЛО, сегодня подошли к проблеме „творчески“ и, симметрично Украине, заявили, что в „республике“ открыто дело против члена украинской делегации Дениса Казанского, поэтому для них является неприемлемым его участие в переговорах. Это спустя 11 месяцев работы Дениса в ТКГ! Его обвиняют по статье, которая предусматривает смертную казнь с конфискацией имущества”, — отметил Гармаш.

Кроме того, по его словам оппоненты предложили еще два варианта: просто игнорировать факт наличия уголовных дел и продолжать работать с Пироговой и Казанским; либо вообще продолжать переговоры только “официальными” представителями “сторон”, без участия экспертов и советников.