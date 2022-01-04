Переговоры по Донбассу могут перенести в "нейтральные страны"

17:22 24 Август Киев, Украина

Первый президент Украины, глава делегации в ТКГ заявил, что переговоры по Донбассу могут быть перенесены из Минска

"Столица Республики Беларусь не будет площадкой для переговоров, если РФ введет свои войска на территорию РБ", - сказал Леонид Кравчук.

Он отметил, что в настоящее время переговоры проходят в режиме видеоконференции, поэтому площадка для них не имеет особого значения. Однако по его словам, "есть одно но" - "существует вероятность того, что Россия введет войска в Беларусь". По словам Кравчука, в этом случае переговорам по Донбассу "там делать нечего".



Кравчук заявил, что площадкой для переговоров могут стать такие Швеция, Швейцария или Финляндия.