Переговоры по Донбассу могут перенести в "нейтральные страны"

Первый президент Украины, глава делегации в ТКГ заявил, что переговоры по Донбассу могут быть перенесены из Минска.
Он отметил, что в настоящее время переговоры проходят в режиме видеоконференции, поэтому площадка для них не имеет особого значения. Однако по его словам, "есть одно но" - "существует вероятность того, что Россия введет войска в Беларусь". По словам Кравчука, в этом случае переговорам по Донбассу "там делать нечего".
Кравчук заявил, что площадкой для переговоров могут стать такие Швеция, Швейцария или Финляндия.
Кравчук заявил, что площадкой для переговоров могут стать такие Швеция, Швейцария или Финляндия.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии