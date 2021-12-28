Переговоры по безопасности с США начнутся после праздников - глава МИД России

07:09 28 Декабрь Киев, Украина

Переговоры между Россией и США по требованию Москвы о западных гарантиях, исключающих расширение НАТО на Украину, начнутся сразу после новогодних праздников, заявил вчера Сергей Лавров



Праздники в России продлятся 10 дней, до 9 января.



Ранее в этом месяце Москва представила проекты документов Ранее в этом месяце Москва представила проекты документов по безопасности , в которых требовалось, чтобы НАТО отказало в членстве Украине и другим бывшим советским странам и свернуло военное развертывание альянса в Центральной и Восточной Европе.



Вашингтон и его союзники отказались предоставить такие обещания, но заявили, что готовы к переговорам.



Требования, содержащиеся в предлагаемом российско-американском договоре о безопасности и соглашении о безопасности между Москвой и НАТО, были сформулированы на фоне резкого роста напряженности из-за наращивания российских войск возле Украины, что вызвало опасения по поводу возможного вторжения.



Лавров заявил на прошлой неделе, что, помимо переговоров с США, Москва начнет отдельные переговоры с НАТО по этому вопросу, а также отдельные переговоры под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение созвать заседание Совета Россия-НАТО 12 января, сообщил в субботу официальный представитель НАТО, добавив, что блок контактировал с Россией по поводу встречи.



Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник подтвердил, что встреча состоится, назвав переговоры с НАТО важными, но отметил, что ''детали встречи еще в разработке '' и дата еще не уточняется.



Заместитель министра обороны Александр Фомин в понедельник на брифинге для военных атташе и представителей иностранных посольств заявил, что сохраняющаяся конфронтационная позиция НАТО по отношению к России '' вынудила Москву потребовать гарантий безопасности. Альянс последовательно игнорирует интересы России и уклоняется от справедливого обсуждения существующих проблем'', - сказал Фомин.