Переговоры по Brexit между Великобританией и ЕС продолжаются

13:36 04 Октябрь Киев, Украина

Затянувшийся процесс расставания с ЕС подрывает авторитет Британии на мировой арене. Так, Франция уже обвинила Британию в затягивании переговоров по Brexit. Переговоры о торговом соглашении между Британией и ЕС остаются в тупике из-за "непримиримой и нереалистичной позиции" Британии, заявила Франция. И вот, информагентство Reuters сообщило о новом раунде переговоров Великобритании и ЕС об условиях торговли после Brexit в 2021 году. Переговоры должны пройти на следующей неделе.

Соответствующая договоренность достигнута в ходе телефонного разговора британского премьера Бориса Джонсона и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйн.

Они отметили, что за последние недели был достигнут прогресс, но остались существенные пробелы - особенно в областях торговли и рыболовства, равных условий игры и управления.

Фон дер Ляйн и Джонсон поручили своим переговорщикам по Brexit Мишелю Барнье и Дэвиду Фросту интенсивно работать, чтобы попытаться восполнить эти пробелы.

Как сообщалось, Еврокомиссия направила в Лондон официальное сообщение о нарушении правительством Великобритании соглашения о выходе из ЕС.

Правительству Великобритании дается один месяц, чтобы отреагировать на письмо Еврокомиссии. Если не будут устранены противоречия, ЕК перейдет к следующему этапу процедуры – подаче иска в суд.