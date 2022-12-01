Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться уже в скором времени

15:56 01 декабря Киев, Украина

Украина достигла большого прогресса в проведении реформ, необходимых для вступления в Европейский Союз, поэтому переговоры по этому вопросу могут начаться в ближайшее время.



Об этом заявила государственный министр по климату и Европе при министерстве иностранных дел Германии Анна Люрманн в интервью изданию Rhenishe Post.

"Перспективы вступления Украины набирают обороты. Вполне возможно, что в скором времени начнутся переговоры. Темпы будут зависеть, прежде всего, от готовности Украины к реформам", - сказала Люрман.

Она отметила, что во время визита в Киев была поражена достигнутым прогрессом, поэтому теперь важно, чтобы Украина сохранила "этот реформаторский импульс".



В контексте визита в украинскую столицу министр также вспомнила, что людям там очень тяжело без отопления и электричества, и Германия, в частности в сотрудничестве с Францией, должна организовать зимнюю помощь для Украины.



Люрманн добавила, что ЕС должен поставлять в Украину и большее вооружение, чтобы сделать украинские оборонные показатели "еще лучше".