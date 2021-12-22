Переговоры между США и РФ пройдут в "три трека" - Лавров

13:46 22 Декабрь Киев, Украина

Ранее на требования России, направленные в основном на письменное подтверждение того, что НАТО не будет далее продвигаться на восток, США ответили отказом. Они пояснили, что не хотят обсуждать вопросы, касающиеся безопасности европейских стран без их участия в процессе. Но ситуация немного изменилась.

Как и желал Кремль, США дали согласие на проведение двусторонних переговоров по "гарантиям безопасности". Как заявил сегодня, 22 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров, начнутся переговоры в январе 2022года и пройдут в три трека.

Лавров оценил реакцию американских коллег на выдвинутые Россией предложения по обсуждению безопасности как "деловую".

Как выразился глава МИД РФ, были согласованы все "организационные модальности" последующих действий двух стран. Договоренность была достигнута на уровне глав МИД и президентов России и США.

В планах январской встречи будет обговорен прежде всего проект соглашения по "гарантиям безопасности" между Россией и странами НАТО.

В свойственной ему грубоватой манере Лавров указал на то, что заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга по указанным требованиям Москва считает "неадекватными" и предложил Столтенбергу уходить на пенсию, как не справляющемуся со своими обязанностями.