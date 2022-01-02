Переговоры будут содержательными: Ермак о готовящейся встрече Зеленского с Путиным

08:01 28 Апрель Киев, Украина

Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что по поручению Владимира Зеленского, начата работа по организации встречи с главой Кремля Владимиром Путиным.

Ермак заявил, что дата и место переговоров президентов Украины и России пока неизвестны, но переговоры будут содержательными.



Накануне Накануне Зеленский сообщил, что поручил своему Офису начать согласовывать сроки и место проведение встречи с Путиным. "Мне кажется, что все идет к тому, что эта встреча состоится", - выразил уверенность президент.

"В настоящее время вся команда президента Зеленского продолжает работать. Необходимо продолжать работать во всех направлениях и во всех форматах. Потому что мы не знаем, в конце концов, какой формат принесет на нашу землю покой, когда мы сможем вернуть все наши территории и всех наших людей и закончить войну", - заявил Ермак.

Он отметил, что "переговоры очень непростые, но их нужно обязательно продолжать".

"Вы все помните, что в прошлом году удалось достичь хотя бы на несколько месяцев, но полного прекращения огня на Донбассе, хотя, к сожалению, после оно было с нарушениями, но мы видели, что те несколько месяцев дали возможность нам сохранить жизни наших героев, наших людей на фронте", - сказал глава ОП.

Ермак отметил, что "он работает над организацией встречи президентов Украины и России, однако пока не известна ни дата, ни место проведения этих переговоров".