Переговоры будут содержательными: Ермак о готовящейся встрече Зеленского с Путиным

Глава ОП Андрей Ермак
сообщил, что по поручению Владимира Зеленского, начата работа по организации встречи с главой Кремля Владимиром Путиным.
Ермак заявил, что дата и место переговоров президентов Украины и России пока неизвестны, но переговоры будут содержательными.
Накануне Зеленский
сообщил, что поручил своему Офису начать согласовывать сроки и место проведение встречи с Путиным. "Мне кажется, что все идет к тому, что эта встреча состоится", - выразил уверенность президент.
"В настоящее время вся команда президента Зеленского продолжает работать. Необходимо продолжать работать во всех направлениях и во всех форматах. Потому что мы не знаем, в конце концов, какой формат принесет на нашу землю покой, когда мы сможем вернуть все наши территории и всех наших людей и закончить войну", - заявил Ермак.
Он отметил, что "переговоры очень непростые, но их нужно обязательно продолжать".
"Вы все помните, что в прошлом году удалось достичь хотя бы на несколько месяцев, но полного прекращения огня на Донбассе, хотя, к сожалению, после оно было с нарушениями, но мы видели, что те несколько месяцев дали возможность нам сохранить жизни наших героев, наших людей на фронте", - сказал глава ОП.
Ермак отметил, что "он работает над организацией встречи президентов Украины и России, однако пока не известна ни дата, ни место проведения этих переговоров".
"Я абсолютно уверен, что они будут очень содержательными, потому что есть много тем для переговоров. Нужно подвести итоги, которые были достигнуты в декабре 2019 года во время саммита нормандского формата, нужно обговорить большое количество вопросов и поэтому я считаю, что, безусловно, эти переговоры могут стать знаковыми, могут стать действительно историческими", - сказал он.
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