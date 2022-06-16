Переданные Литвой бронетранспортеры уже на передовой

Переданные Литвой бронетранспортеры M113 уже на передовой в Украине.
Об этом министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил в своем микроблоге Twitter.
24 мая Анушаускас заявил, что Литва отправит в Украину 20 бронетранспортеров M113 американского производства, а также 10 военных грузовиков и 10 внедорожников, которые Украина будет использовать для работ по разминированию.
С начала полномасштабного вторжения рф Литва уже передала Украине тяжелые минометы, ракетный комплекс Stinger, противотанковое и зенитное оружие, боеприпасы, гранаты, пулеметы и автоматы.
В мае литовский журналист Андрюс Тапинас начал акцию по сбору 5 миллионов евро на Bayraktar для ВСУ. Половину суммы удалось собрать уже за двое суток. Репортер рассказал, что получал пожертвования от людей со всей Литвы — министров, бизнесменов, учителей и студентов.
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