Переданные Литвой бронетранспортеры уже на передовой

13:44 16 июня Киев, Украина

Переданные Литвой бронетранспортеры M113 уже на передовой в Украине.

Об этом министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил в своем микроблоге Twitter.

"Литовские M113 уже добрались до поля боя в Украине для защиты жизней украинских солдат", - сообщил он.