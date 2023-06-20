Передача Украине истребителей F-16 займет месяцы

Представитель Госдепартамента США Стэн Браун заявил, что любая потенциальная передача истребителей F-16 Украине — то ли из Соединенных Штатов, то ли от оператора-союзника — займет месяцы.
По его словам, хотя сами США на сегодняшний день не объявили о передаче истребителей F-16 Украине, они поддерживают намерение других союзников доставить эти самолеты в Киев.
В мае начали поступать сообщения о том, что Нидерланды рассматривают возможность предоставления Украине части своего парка F-16 и хотят как можно скорее приступить к обучению пилотов.
Но, по словам Брауна, передача таких самолетов в Украину должна быть "цельным" подходом, включать обучение как пилотов, так и технического обслуживания. Одним из первых шагов в потенциальной передаче самолетов F-16 будет лицензия на обучение пилотов, еще до того, как появится лицензия на передачу самолета.
Затем необходимо идентифицировать сами самолеты – будут ли они доставлены через передачу третьей стороной или другим механизмом, отметил представитель Госдепа.
По его словам, Госдепартамент уже работает над оформлением документов для запросов на передачу от третьих сторон, которые поступают из таких стран как Нидерланды, чтобы можно было начать обучение пилотов. Но он отказался назвать конкретные сроки завершения оформления документов.
По его словам, хотя сами США на сегодняшний день не объявили о передаче истребителей F-16 Украине, они поддерживают намерение других союзников доставить эти самолеты в Киев.
В мае начали поступать сообщения о том, что Нидерланды рассматривают возможность предоставления Украине части своего парка F-16 и хотят как можно скорее приступить к обучению пилотов.
Но, по словам Брауна, передача таких самолетов в Украину должна быть "цельным" подходом, включать обучение как пилотов, так и технического обслуживания. Одним из первых шагов в потенциальной передаче самолетов F-16 будет лицензия на обучение пилотов, еще до того, как появится лицензия на передачу самолета.
Затем необходимо идентифицировать сами самолеты – будут ли они доставлены через передачу третьей стороной или другим механизмом, отметил представитель Госдепа.
По его словам, Госдепартамент уже работает над оформлением документов для запросов на передачу от третьих сторон, которые поступают из таких стран как Нидерланды, чтобы можно было начать обучение пилотов. Но он отказался назвать конкретные сроки завершения оформления документов.
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