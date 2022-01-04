Перед визитом в Москву советники лидеров ФРГ и Франции проведут переговоры с Ермаком

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак проведет телефонные переговоры с советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипсоветником президента Франции Эммануэлем Бонном сегодня, 4 января.
Об этом во вторник, 4 января, сообщила пресс-секретарь руководителя Офиса президента Украины Дарья Заривна.
Об этом во вторник, 4 января, сообщила пресс-секретарь руководителя Офиса президента Украины Дарья Заривна.
Также в ОПУ отметили, что участие Ермака в переговорах заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, являющегося ключевым переговорщиком Кремля по вопросу урегулирования на Донбассе, с советниками лидеров Германии и Франции 6 января в Москве не запланировано. В настоящее время о повестке дня переговоров не сообщается.
Как сообщалось, министры иностранных дел стран Североатлантического альянса (НАТО) 7 января соберутся на внеочередном виртуальном заседании, чтобы обсудить ситуацию на украинско-российской границе, а также требования Москвы по сфере безопасности.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил встречу 12 января с российскими чиновниками в формате заседания Совета Россия-НАТО по ситуации в Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также подтвердила участие российских официальных лиц в предстоящей встрече в Брюсселе.
Перед этим, как ожидается, 10 января в Женеве Соединенные Штаты Америки и Россия проведут переговоры по "напряженной ситуации вокруг Украины" и контролю над ядерными вооружениями.
Ранее сообщалось, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. По данным украинской и западной разведок, скопление российских войск может свидетельствовать о подготовке РФ к вторжению в Украину уже этой зимой. Как предполагал министр обороны Украины Алексей Резников, вероятным временем для эскалации может быть конец января. США и ЕС пригрозили РФ жесточайшими санкциями в случае реализации такого сценария. В Москве же отрицают информацию о подготовке вторжения в Украину.
Как сообщалось, министры иностранных дел стран Североатлантического альянса (НАТО) 7 января соберутся на внеочередном виртуальном заседании, чтобы обсудить ситуацию на украинско-российской границе, а также требования Москвы по сфере безопасности.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил встречу 12 января с российскими чиновниками в формате заседания Совета Россия-НАТО по ситуации в Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также подтвердила участие российских официальных лиц в предстоящей встрече в Брюсселе.
Перед этим, как ожидается, 10 января в Женеве Соединенные Штаты Америки и Россия проведут переговоры по "напряженной ситуации вокруг Украины" и контролю над ядерными вооружениями.
Ранее сообщалось, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. По данным украинской и западной разведок, скопление российских войск может свидетельствовать о подготовке РФ к вторжению в Украину уже этой зимой. Как предполагал министр обороны Украины Алексей Резников, вероятным временем для эскалации может быть конец января. США и ЕС пригрозили РФ жесточайшими санкциями в случае реализации такого сценария. В Москве же отрицают информацию о подготовке вторжения в Украину.
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