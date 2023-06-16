10:45 02 июня Киев, Украина

Российское командование сейчас стоит перед острой дилеммой: укреплять оборону в приграничных регионах россии или укреплять свои позиции на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"Утром 1 июня партизанские отряды вторично за последние десять дней атаковали Белгородскую область россии. В сложной обстановке на поле боя беспилотные летательные аппараты нанесли удар по городу Белгород (35 км на территории россии), в то время как власти эвакуировали гражданское население из приграничного города Шебекино после обстрела", — говорится в отчете британских разведчиков.

Разведка отмечает, что российские военные и внутренние войска, вероятно, добились более быстрого успеха в сдерживании этого рейда, чем предыдущего. В то же время, как признало минобороны россии в своем пресс-релизе, им для этого пришлось применить на своей территории весь комплекс тяжелой техники, включая ударные вертолеты и огнеметную систему ТОС-1А.