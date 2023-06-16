Перед рф стоит выбор, бросить допсилы к собственной границе или на фронт - британская разведка

Российское командование сейчас стоит перед острой дилеммой: укреплять оборону в приграничных регионах россии или укреплять свои позиции на оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
Разведка отмечает, что российские военные и внутренние войска, вероятно, добились более быстрого успеха в сдерживании этого рейда, чем предыдущего. В то же время, как признало минобороны россии в своем пресс-релизе, им для этого пришлось применить на своей территории весь комплекс тяжелой техники, включая ударные вертолеты и огнеметную систему ТОС-1А.
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