Перед полномасштабным вторжением в Украину ФСБ активно искала жилье в Киеве – The Washington Post

16:32 19 августа Киев, Украина

Сотрудники Федеральной службы безопасности россии были так убеждены в легком захвате Киева, что за несколько недель до полномасштабного вторжения активно занимались обустройством съемных квартир в Киеве. Они были уверены, что через 2-3 дня смогут размещать там свои конспиративные штабы.



Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на данные украинской разведки.

"По словам официальных лиц, за несколько дней до того, как российские войска вошли в Украину, информаторам ФСБ было приказано покинуть столицу, но оставить ключи от своих домов для прибывающих российских оперативников", - говорится в сообщении.

Информация подтверждается перехваченными спецслужбами по телефонным разговорам, где российские силовики требуют у коллег подробности о квартирах.



Кроме того, подразделение ФСБ, известное внутри государства как департамент оперативной информации, в течение многих лет проводило тайные операции по проникновению в учреждения Украины, подкупу пророссийских политиков и предотвращению выхода страны из орбиты рф.

"Тайное подразделение службы безопасности россии было глубоко вовлечено в проваленный военный план кремля, уверяя чиновников в москве, что правительство Украины быстро упадет, и направляя оперативников для установления марионеточного режима", - отмечается в материале.

По словам официальных лиц, количество сотрудников департамента оперативной информации серьезно увеличилось – в 2019 году составило 30 человек, а накануне полномасштабного вторжения в Украину составило 160.