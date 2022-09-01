Перед полномасштабным вторжением в Украину ФСБ активно искала жилье в Киеве – The Washington Post

Сотрудники Федеральной службы безопасности россии были так убеждены в легком захвате Киева, что за несколько недель до полномасштабного вторжения активно занимались обустройством съемных квартир в Киеве. Они были уверены, что через 2-3 дня смогут размещать там свои конспиративные штабы.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на данные украинской разведки.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на данные украинской разведки.
Информация подтверждается перехваченными спецслужбами по телефонным разговорам, где российские силовики требуют у коллег подробности о квартирах.
Кроме того, подразделение ФСБ, известное внутри государства как департамент оперативной информации, в течение многих лет проводило тайные операции по проникновению в учреждения Украины, подкупу пророссийских политиков и предотвращению выхода страны из орбиты рф.
По словам официальных лиц, количество сотрудников департамента оперативной информации серьезно увеличилось – в 2019 году составило 30 человек, а накануне полномасштабного вторжения в Украину составило 160.
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