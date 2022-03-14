Перед началом саммита НАТО британский премьер и Зеленский провели телефонный разговор

15:09 14 июня Киев, Украина

Премьер Великобритании Борис Джонсон и глава Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор, главной темой которого стали вопросы евроатлантической интеграции Украины в контексте саммита НАТО.
 
Детали разговора сообщил Офис президента, 14 июня. 

Зеленский отметил важность четкой перспективы членства в Альянсе для Украины, которая идет по пути реформ в условиях сложных вызовов.
"Мы сделали все, что нужно для получения Плана действий относительно членства. Пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украину конкретными действиями и решениями", - сказал президент.
Он отметил важную роль британского председательства в Группе семи и поблагодарил за закрепленные в итоговом коммюнике саммита G7 четкие сигналы в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Зеленский также рассказал Джонсону о ситуацию с безопасностью на востоке и у границ Украины. Он отметил, что полного отвода российских войск не произошло, и уровень военной угрозы для Украины остается высоким.

Президент акцентировал внимание на важности дальнейшего сотрудничества с Великобританией в сфере развития оборонных возможностей Украины и укрепление украинского флота.

Кроме того, Зеленский поднял вопрос противодействия реализации проекта Северный поток-2, который является в сфере безопасности вызовом для Украины, и отметил, что его введение в действие недопустимо.
"Собеседники обсудили продолжение диалога на высшем уровне. Владимир Зеленский подтвердил приглашение Борису Джонсону посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины", - говорится в сообщении.