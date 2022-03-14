Перед началом саммита НАТО британский премьер и Зеленский провели телефонный разговор

Премьер Великобритании Борис Джонсон и глава Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор, главной темой которого стали вопросы евроатлантической интеграции Украины в контексте саммита НАТО.
Детали разговора сообщил Офис президента, 14 июня.
Зеленский отметил важность четкой перспективы членства в Альянсе для Украины, которая идет по пути реформ в условиях сложных вызовов.
Зеленский отметил важность четкой перспективы членства в Альянсе для Украины, которая идет по пути реформ в условиях сложных вызовов.
Он отметил важную роль британского председательства в Группе семи и поблагодарил за закрепленные в итоговом коммюнике саммита G7 четкие сигналы в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Зеленский также рассказал Джонсону о ситуацию с безопасностью на востоке и у границ Украины. Он отметил, что полного отвода российских войск не произошло, и уровень военной угрозы для Украины остается высоким.
Президент акцентировал внимание на важности дальнейшего сотрудничества с Великобританией в сфере развития оборонных возможностей Украины и укрепление украинского флота.
Кроме того, Зеленский поднял вопрос противодействия реализации проекта Северный поток-2, который является в сфере безопасности вызовом для Украины, и отметил, что его введение в действие недопустимо.
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