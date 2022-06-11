Перечень запретных тем во время войны утвердят законом Украины

10:46 11 июня Киев, Украина

Во время войны в Украине категорически запрещена фото- и видеосъемка позиций ВСУ, эшелонов с военной техникой, непосредственно военной техники и т.д., съемка и публикация прилетов вражеских снарядов по украинской территории.

Украинские парламентарии намерены ужесточить требования к фото и видеоматериалам, снятым во время вражеских атак на территории Украины. О соответствующих изменениях говорится в законопроекте, зарегистрированном в Верховной Раде.

Речь идет о проекте закона о внесении изменений в статью 114-2 Уголовного кодекса Украины (относительно усовершенствования ответственности за несанкционированное распространение информации в условиях военного или чрезвычайного положения) (№7455).

"Несанкционированное распространение информации о деятельности объектов критической инфраструктуры и государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, о местах сбора и путях эвакуации гражданского населения, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет. Если такие действия были совершены должностным лицом, то за это предлагается наказывать лишением свободы на срок от 8 до 12 лет", - сказано в документе.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в ходе полномасштабной войны России против Украины "имеют место неединичные факты выпуска сюжетов на телеканалах Украины, по результатам которых в последующем были осуществлены ракетные удары по местам сбора для эвакуации гражданского населения на железнодорожных вокзалах, объектам критической инфраструктуры, ряду предприятий ГП Укроборонпром и другим, которые освещались в информационных программах на телевидении".

"По оценке экспертной среды, не исключается возможность, что указанные сюжеты на телевидении стали поводом для проведения анализа, установления места съемок с их координатами на местности и корректировки дальнейшего нанесения ракетных ударов агрессором по этим местам", - говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ задержала трех видеоблогеров, которые выложили в сеть материалы о ракетных ударах российских военных по городу.