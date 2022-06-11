Перечень запретных тем во время войны утвердят законом Украины

Во время войны в Украине категорически запрещена фото- и видеосъемка позиций ВСУ, эшелонов с военной техникой, непосредственно военной техники и т.д., съемка и публикация прилетов вражеских снарядов по украинской территории.
Украинские парламентарии намерены ужесточить требования к фото и видеоматериалам, снятым во время вражеских атак на территории Украины. О соответствующих изменениях говорится в законопроекте, зарегистрированном в Верховной Раде.
Речь идет о проекте закона о внесении изменений в статью 114-2 Уголовного кодекса Украины (относительно усовершенствования ответственности за несанкционированное распространение информации в условиях военного или чрезвычайного положения) (№7455).
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в ходе полномасштабной войны России против Украины "имеют место неединичные факты выпуска сюжетов на телеканалах Украины, по результатам которых в последующем были осуществлены ракетные удары по местам сбора для эвакуации гражданского населения на железнодорожных вокзалах, объектам критической инфраструктуры, ряду предприятий ГП Укроборонпром и другим, которые освещались в информационных программах на телевидении".
Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ задержала трех видеоблогеров, которые выложили в сеть материалы о ракетных ударах российских военных по городу.
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