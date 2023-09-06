PepsiCo и Mars внесены в список спонсоров войны за поддержку российской экономики

12:29 01 сентября Киев, Украина





По словам представителей НАПК, несмотря на заявления об уменьшении своей деятельности, прекращении рекламных кампаний и приостановке производства, обе компании продолжают оперировать на территории россии, выплачивая значительные налоги в местный бюджет и, таким образом, поддерживая экономику страны-агрессора.



Первая из этих компаний, PepsiCo, специализируется на производстве освежающих напитков, соков, чипсов, закусок, молочных продуктов и других продуктов питания. Она работает под различными брендами, такими как Chester's, Chipsy, Lay's, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric's, Tropicana, "Агуша", "Чудо", "Славяночка", "Садочок", "Сандорик", "Машенька" и многими другими.



Компания уже более полувека присутствует на российском рынке, обладая 19 заводами, более чем 20 тысячами сотрудниками и поддерживая трудоустройство более 40 тысяч сельскохозяйственных работников. В контексте отрасли напитков и пищевых продуктов в России, PepsiCo занимает четвертое место по объему чистой прибыли.



Удивительным образом, компания в первый год полномасштабного вторжения в другую страну увеличила свои доходы. Так, выручка ООО "ПЕПСИКО ХОЛДИНГС" за 2022 год выросла до 2,59 миллиарда долларов (или 176,5 миллиарда рублей), а чистая прибыль увеличилась на 333%, достигнув 525 миллионов долларов по сравнению с 2021 годом. Более того, компания перечислила более 115 миллионов долларов (или 8,29 миллиарда рублей) в российский бюджет в качестве налоговых отчислений.



В марте 2022 года, в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину, компания объявила о приостановке рекламной деятельности и производства напитков на российском рынке. Тем не менее, в августе 2022 года производство напитков "7Up" и "Mirinda" под брендами "Evervess" и "Frustyle" было возобновлено. Затем, в марте 2023 года, было возобновлено производство напитка "Pepsi" под брендами "Evervess" (высший ценовой сегмент) и "Любимый" (низший ценовой сегмент). Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) объявило о включении двух крупнейших пищевых компаний, PepsiCo и Mars , в список международных спонсоров войны. Эту информацию предоставила пресс-служба ведомства 1 сентября.По словам представителей НАПК, несмотря на заявления об уменьшении своей деятельности, прекращении рекламных кампаний и приостановке производства, обе компании продолжают оперировать на территории россии, выплачивая значительные налоги в местный бюджет и, таким образом, поддерживая экономику страны-агрессора.Первая из этих компаний, PepsiCo, специализируется на производстве освежающих напитков, соков, чипсов, закусок, молочных продуктов и других продуктов питания. Она работает под различными брендами, такими как Chester's, Chipsy, Lay's, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric's, Tropicana, "Агуша", "Чудо", "Славяночка", "Садочок", "Сандорик", "Машенька" и многими другими.Компания уже более полувека присутствует на российском рынке, обладая 19 заводами, более чем 20 тысячами сотрудниками и поддерживая трудоустройство более 40 тысяч сельскохозяйственных работников. В контексте отрасли напитков и пищевых продуктов в России, PepsiCo занимает четвертое место по объему чистой прибыли.Удивительным образом, компания в первый год полномасштабного вторжения в другую страну увеличила свои доходы. Так, выручка ООО "ПЕПСИКО ХОЛДИНГС" за 2022 год выросла до 2,59 миллиарда долларов (или 176,5 миллиарда рублей), а чистая прибыль увеличилась на 333%, достигнув 525 миллионов долларов по сравнению с 2021 годом. Более того, компания перечислила более 115 миллионов долларов (или 8,29 миллиарда рублей) в российский бюджет в качестве налоговых отчислений.В марте 2022 года, в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину, компания объявила о приостановке рекламной деятельности и производства напитков на российском рынке. Тем не менее, в августе 2022 года производство напитков "7Up" и "Mirinda" под брендами "Evervess" и "Frustyle" было возобновлено. Затем, в марте 2023 года, было возобновлено производство напитка "Pepsi" под брендами "Evervess" (высший ценовой сегмент) и "Любимый" (низший ценовой сегмент).

Кроме этого, PepsiCo представила на рынке новый бренд лимонада под названием "Русский подарок", заменяя предыдущие продукты. Компания также продолжает заниматься производством и распространением других товаров, таких как чипсы, снеки и молочные продукты. СМИ сообщают, что чипсы Lay's компании PepsiCo были обнаружены в пищевых запасах российских солдат.

"Факт наличия более 580 открытых вакансий на сайте компании также свидетельствует о ее несомненных намерениях оставаться на российском рынке. Создавая новые рабочие места, иностранные компании содействуют снижению безработицы и решению связанных с ней социальных проблем", - считают в НАПК.



Mars, другая крупная компания, также специализируется на производстве пищевых продуктов, известных своими шоколадными батончиками, а также на производстве кормов для домашних животных, жевательных резинок, напитков, быстро приготовленных блюд и консервированных соусов. Среди ключевых торговых марок Mars можно назвать Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M's, а также бренды для животных, такие как Whiskas, Pedigree, Uncle Ben's. Компания также владеет серией брендов под маркой Wrigley.



Mars активно работает на российском рынке уже более 30 лет и инвестировала в экономику страны-агрессора около 2,5 миллиарда долларов. Компания создала более 6 тысяч рабочих мест и владеет 10 фабриками на территории россии.



Не смотря на обещания сократить свою деятельность в россии после начала полномасштабной военной агрессии, Mars продолжает свою работу на российском рынке, с увеличением доходов в 2022 году по сравнению с предыдущим годом. Выручка ООО "Марс" за 2022 год достигла 2,45 миллиарда долларов (или 176,5 миллиарда рублей), а чистая прибыль выросла на 59%, составив 377 миллионов долларов (или 27,2 миллиарда рублей). Кроме того, компания уплатила налогов в бюджет россии на сумму более 93 миллионов долларов (или 6,76 миллиарда рублей).



Сайт компании ООО "Марс" в россии, также как и PepsiCo, активно размещает объявления о наборе новых сотрудников, предлагая более 100 актуальных вакансий.