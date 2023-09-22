Пентагон заключил соглашение с Маском: Украина получит надежную спутниковую связь

15:18 22 сентября Киев, Украина

Пентагоне подтвердили заключение соглашения с компанией Илона Маска по обеспечению украинских военных спутниковой связью Starlink

Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер на брифинге.

"Я могу подтвердить, что мы заключили контракт со Starlink по услугам поддержки Украины с конечной целью обеспечить Украину необходимой ей инфраструктурой спутниковой связи", — сказал Райдер.

По словам спикера Пентагона, из соображений безопасности из-за критичного характера этих систем ведомство не сможет предоставлять дополнительную информацию о конкретных возможностях или операционных деталях этих услуг.

"Мы продолжим просматривать текущий оперативный контекст, чтобы определить, можно ли опубликовать больше информации позже, но сейчас я просто не могу вдаваться в более подробную информацию", - пояснил Патрик Райдер.

Сумму сделки с компанией Илона Маска в Пентагоне также отказались называть.