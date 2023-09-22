Пентагон заключил соглашение с Маском: Украина получит надежную спутниковую связь
15:18 22 сентября Киев, Украина
В Пентагоне
подтвердили заключение соглашения с компанией Илона Маска по обеспечению украинских военных спутниковой связью Starlink
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Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер на брифинге.
"Я могу подтвердить, что мы заключили контракт со Starlink по услугам поддержки Украины с конечной целью обеспечить Украину необходимой ей инфраструктурой спутниковой связи", — сказал Райдер.
По словам спикера Пентагона, из соображений безопасности из-за критичного характера этих систем ведомство не сможет предоставлять дополнительную информацию о конкретных возможностях или операционных деталях этих услуг.
"Мы продолжим просматривать текущий оперативный контекст, чтобы определить, можно ли опубликовать больше информации позже, но сейчас я просто не могу вдаваться в более подробную информацию", - пояснил Патрик Райдер.
Сумму сделки с компанией Илона Маска в Пентагоне также отказались называть.
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