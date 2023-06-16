Пентагон заключает контракт со SpaceX на поставку терминалов Starlink для украинских военных

08:35 02 июня Киев, Украина

Пентагон приобретает терминалы и услуги спутниковой связи Starlink от компании SpaceX, основанной миллиардером Илоном Маском, для использования украинскими военными.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Минобороны США.

Приобретение терминалов, вероятно, будет осуществлено в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которая направлена на удовлетворение долгосрочных потребностей Киева.

"Мы продолжаем работать с рядом глобальных партнеров, чтобы обеспечить Украине устойчивые спутниковые и коммуникационные возможности, которые ей нужны", — говорится в заявлении Пентагона.

В декабре 2022 года Минобороны, объявляя такой пакет финансирования, сообщило, что он будет предоставлять Украине "терминалы и услуги" спутниковой связи, но не подтвердило, что компания Маска получит контракт.

"Мы продолжаем работать с рядом глобальных партнеров, чтобы обеспечить Украине устойчивые спутниковые и коммуникационные возможности, которые ей нужны. Спутниковая связь является жизненно важным элементом в общей сети связи Украины, и Министерство заключило контракт со Starlink на предоставление услуг такого типа", - отметили в Пентагоне.

В то же время, в Минобороны США отметили, что "по соображениям оперативной безопасности и из-за критичного характера этих систем" не объявляют подробности относительно конкретных возможностей, контрактов или партнеров.