Пентагон заключает контракт со SpaceX на поставку терминалов Starlink для украинских военных

Пентагон приобретает терминалы и услуги спутниковой связи Starlink от компании SpaceX, основанной миллиардером Илоном Маском, для использования украинскими военными.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Минобороны США.
Приобретение терминалов, вероятно, будет осуществлено в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которая направлена на удовлетворение долгосрочных потребностей Киева.
В декабре 2022 года Минобороны, объявляя такой пакет финансирования, сообщило, что он будет предоставлять Украине "терминалы и услуги" спутниковой связи, но не подтвердило, что компания Маска получит контракт.
В то же время, в Минобороны США отметили, что "по соображениям оперативной безопасности и из-за критичного характера этих систем" не объявляют подробности относительно конкретных возможностей, контрактов или партнеров.
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