Пентагон укрепляет поддержку Израиля: тайное увеличение военной помощи

Пентагон тайно увеличил объем военной помощи для Израиля, предоставив больше средств, включая ракеты с лазерным наведением для вертолетов Apache, 155-мм снаряды, приборы ночного видения, а также боеприпасы для разрушения бункеров и военных транспортных средств.
Информацию об этом раскрыло агентство Bloomberg, ссылаясь на внутренний список, принадлежащий Министерству обороны США.
Поставки оружия в Израиль не ограничиваются ранее объявленными ракетами "Железного купола" и "умными бомбами" от Boeing Co. Подробное описание оружия содержится в документе под названием "Запросы высшего руководства Израиля", датированном концом октября и распространяемом в Пентагоне.
Согласно этому документу, поставка оружия уже началась, либо Пентагон работает над обеспечением доступа к нему со складов в США и Европе.
На момент окончания октября были доставлены 36 тысяч боеприпасов для 30-мм пушек, 1800 из заказанных боеприпасов M141 для бункеров и не менее 3500 приборов ночного видения.
Представитель Пентагона отказался комментировать подробности, но заявил, что США используют различные пути, включая внутренние резервы и каналы американской промышленности, чтобы предоставить Израилю средства для самозащиты. В заявлении подчеркнуто, что помощь в области безопасности продолжает поступать ежедневно.
Это подчеркивается также в заявлении, где говорится, что США оперативно предоставляют высокоточные боеприпасы, бомбы малого диаметра, 155-мм артиллерийские снаряды и другие средства боеприпасов. Президент США Джо Байден, как известно, стремится убедить Конгресс поддержать помощь Украине и Израилю, предложив новый пакет помощи на сумму 106 миллиардов долларов.
Информацию об этом раскрыло агентство Bloomberg, ссылаясь на внутренний список, принадлежащий Министерству обороны США.
Поставки оружия в Израиль не ограничиваются ранее объявленными ракетами "Железного купола" и "умными бомбами" от Boeing Co. Подробное описание оружия содержится в документе под названием "Запросы высшего руководства Израиля", датированном концом октября и распространяемом в Пентагоне.
Согласно этому документу, поставка оружия уже началась, либо Пентагон работает над обеспечением доступа к нему со складов в США и Европе.
На момент окончания октября были доставлены 36 тысяч боеприпасов для 30-мм пушек, 1800 из заказанных боеприпасов M141 для бункеров и не менее 3500 приборов ночного видения.
Представитель Пентагона отказался комментировать подробности, но заявил, что США используют различные пути, включая внутренние резервы и каналы американской промышленности, чтобы предоставить Израилю средства для самозащиты. В заявлении подчеркнуто, что помощь в области безопасности продолжает поступать ежедневно.
Это подчеркивается также в заявлении, где говорится, что США оперативно предоставляют высокоточные боеприпасы, бомбы малого диаметра, 155-мм артиллерийские снаряды и другие средства боеприпасов. Президент США Джо Байден, как известно, стремится убедить Конгресс поддержать помощь Украине и Израилю, предложив новый пакет помощи на сумму 106 миллиардов долларов.
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