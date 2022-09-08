Пентагон: украинские войска на юге справляются лучше, чем армия агрессора

07:43 08 сентября Киев, Украина

Украинские войска достигли "медленного, но значимого прогресса на поле боя" и сейчас на юге справляются лучше, чем армия рф.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Пентагона , пишет Reuters.

"Пока это только начало. Я думаю, что украинцы совершают медленный, но значительный прогресс. И мы увидим, как будут развиваться события", - сказал заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кал на мероприятии, организованном Defense News.

Он подчеркнул, что сейчас на юге "у украинской стороны дела обстоят лучше, чем у российской".