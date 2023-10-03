Пентагон рассматривает выделение военной помощи Украине

По информации, предоставленной чиновниками в военном ведомстве США и сообщенной газетой The Wall Street Journal, у Пентагона осталась сумма в размере $5,2 миллиарда долларов, которая может быть выделена на военную помощь для Украины.
Отмечается, что эта сумма примерно соответствует стоимости оружия, которое администрация Джо Байдена отправила в Украину за последние полгода. Тем не менее, эти средства могут исчезнуть в течение нескольких месяцев, особенно если поставки оружия увеличатся.
Следует отметить, что уже исчерпаны средства, которые США использовали для долгосрочной программы модернизации украинской армии и для повышения ее совместимости с НАТО.
Кроме того, счет, который использовался для пополнения запасов оружия в США после предоставления помощи Украине, также значительно сократился и составляет примерно 1,6 миллиарда долларов, что оказывается недостаточным для удовлетворения потребностей Пентагона.
Отмечается, что эта сумма примерно соответствует стоимости оружия, которое администрация Джо Байдена отправила в Украину за последние полгода. Тем не менее, эти средства могут исчезнуть в течение нескольких месяцев, особенно если поставки оружия увеличатся.
Следует отметить, что уже исчерпаны средства, которые США использовали для долгосрочной программы модернизации украинской армии и для повышения ее совместимости с НАТО.
Кроме того, счет, который использовался для пополнения запасов оружия в США после предоставления помощи Украине, также значительно сократился и составляет примерно 1,6 миллиарда долларов, что оказывается недостаточным для удовлетворения потребностей Пентагона.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии